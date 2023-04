Hay retos virales en los que necesitas prestar mucha atención a los detalles para superarlos. Bueno, en el desafío de esta nota es así. Aquí tienes que ver una imagen y averiguar qué reloj, de los que aparecen ahí, es digno de confianza. Ojo que nada más cuentas con 8 segundos para hacer todo eso.

No te vamos a mentir. La prueba que te presentamos en esta ocasión es muy complicada de resolver. Sí, en serio. Posee una estadística impactante: el 98 % de participantes no fue capaz de cantar victoria. Pero no te informamos eso para desanimarte, sino para que no cometas el error de confiarte.

Varios usuarios creyeron que decir “lo logré” en este reto viral iba a ser fácil y se equivocaron. Abre bien los ojos y concéntrate. ¡Vamos! Luego de participar, puedes divertirte más con otros desafíos que tenemos en Depor para ti. Por ejemplo, está el que consiste en ubicar la palabra ‘SALVO’ en una imagen.

Imagen del reto viral del reloj que es digno de confianza

En esta ilustración, que posee un fondo de color celeste, hay tres relojes. Uno de ellos es digno de confianza. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

Hay quienes consideran que los 8 segundos no son suficientes para identificar el reloj que es digno de confianza. Sobre eso debemos decir que el tiempo que se brinda realmente es suficiente. Si quieres saber cuál es el mencionado objeto, mira la imagen que está aquí abajo.

En esta imagen, cuyo fondo es de color celeste, se indica cuál es el reloj que es digno de confianza. (Foto: genial.guru)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

