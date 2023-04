Hay muchas personas que se jactan de tener una excelente visión. Si tú sueles hacer eso, llegó la hora de que lo demuestres. En este reto viral vas a tener que hallar una pera en la imagen. Pero ten en cuenta que deberás hacerlo en solo 5 segundos para superar el desafío.

El nivel de dificultad es elevado. No vamos a decirte lo contrario. Solo podrás cantar victoria si es que te concentras en la tarea que tienes que realizar. No pretendas resolver la prueba estando distraído. Las personas que participaron así acabaron sumándose al grupo de usuarios que no manifestaron “lo logré”.

Cada segundo cuenta, así que aprovéchalos al máximo. Abre bien los ojos y presta atención a los detalles. Ese es el camino. Por otro lado, recuerda que en Depor vas a poder divertirte con muchos retos virales como este. ¿Quieres que te recomendemos uno? Anímate a participar en el desafío que consiste en localizar una mano diferente al resto en una imagen.

Imagen del reto viral de la pera

En esta ilustración, que posee un fondo de color rosado, hay bastantes manzanas y una sola pera. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

¿Los 5 segundos no fueron suficientes para que halles la pera? No hay ningún problema si es que eso pasó. Esto es un juego. A continuación podrás saber en qué parte se encuentra la mencionada fruta en la imagen.

En esta imagen, cuyo fondo es de color rosado, se indica la ubicación de la pera entre las manzanas. (Foto: genial.guru)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

