Nos hemos percatado qué hora es y consideramos que es tiempo de que dejes todo lo que estés haciendo para que participes en un reto viral en el que puedas demostrar que tu visión es excelente. El desafío de esta nota consiste en hallar la letra ‘V’ que está en la imagen.

Como podrás darte cuenta, en la ilustración hay muchas letras ‘W’. Si solo le das un vistazo, puedes creer tranquilamente que esas son las únicas que están, pero no. También han colocado la ‘V’. El detalle es que la escondieron muy bien. Solo podrás encontrarla si observas detenidamente la gráfica.

¿Qué tienes a tu favor en este reto viral? Pues el hecho de que no se ha establecido un límite de tiempo. Demórate buscándola todo lo que quieras. No hay ningún problema con eso. Luego, si deseas, puedes sumarte a otros desafíos que están en Depor, como el que consiste en ubicar la palabra ‘BOCA’ en una imagen.

Imagen del reto viral de la letra ‘V’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color celeste con muchas letras ‘W’, está la ‘V’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

Ubicar la letra ‘V’ no es nada fácil de hacer. Son contadas las personas que han logrado encontrarla, así que no te sientas mal si no fuiste capaz de hallarla. Esto es un juego. A continuación sabrás dónde está en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas letras ‘W’, se indica dónde está la ‘V’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza.

