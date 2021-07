No eres un águila, tampoco un halcón y otro depredador con agudeza visual, pero sí alguien con un ojo lo suficientemente entrenado para poder dar con la respuesta a este desafío viral que es tendencia en todas las redes sociales en la actualidad. Tienes que ubicar, en solo cuestión de 10 segundos, al saltamontes que está de lo más tranquilo en esta postal de la naturaleza. Ten presente que solo son pocos los que lograron dar con él en el tiempo estimado, pero vamos, confiamos en tus habilidades para resolver este acertijo visual.

Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar un saltamontes que está posando en la postal de la naturaleza. ¿Así de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que no es tan fácil encontrarlo en la imagen. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese pequeño insecto, pero trata de hacerlo en menos de 10 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución.

Ubica aquí mismo el saltamontes camuflado que nadie ve ni con lupa. (Fotos: Josep Regí i Puig)

¡Lo hiciste muy bien! Nos queda solo felicitarte por dar con la respuesta en un tiempo récord. ¿Qué? ¿No has podido dar aún con esa ave tan linda? Lo sentimos, pero te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver. Y ojo, no te sientas mal, es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

No pierdas la calma, te brindamos algunos segundos más. ¿Puede que con 5 segundos adicionales des, efectivamente, con ese pájaro? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí se ubica el saltamontes camuflado que nadie ve ni con lupa. (Fotos: Josep Regí i Puig)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

