Si querías un desafío que te ponga al límite, llegaste al lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. Sabemos que eres muy capaz de culminar este acertijo visual que viene dando la hora en redes sociales en estas épocas difíciles por la pandemia, así que trata de mirar con mucha atención la imagen que te hemos traído hoy gracias a ‘Mdzol’. ¿De qué se trata? Una sola de palabras que casualmente tiene las mismas, pero no todas, dado que dentro de ellas se ubica una que cambia solo por una letra. ¿Puedes hallarla? Veamos.

Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en qué consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar la palabra ‘HABA’ que está escondida en esta imagen. ¿Así de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que no es tan fácil encontrarlos si no miras más allá de lo evidente. ¿Te crees capaz de encontrarlo? Adelante.

Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. Te brindamos un ejemplar de una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos en las redes sociales. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica cuanto antes la palabra ‘HABA’ entre las ‘HADA’ de este acertijo visual que rompe mentes hábiles. (Fotos: Facebook/Mdzol)

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? No te preocupes, a continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al desafío. Si miras detenidamente la imagen, el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no era sencillo. Son muy pocas personas que han logrado hallar la palabra ‘HABA’ escondida, pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Pudiste romperla y, aunque no fue así, superaste parte de lo establecido para dar con la solución, por lo que ahora puedes retar a tus amigos.

Solución: aquí se encuentra la palabra ‘HABA’ entre las ‘HADA’ de este acertijo visual que rompe mentes hábiles. (Fotos: Facebook/Mdzol)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

