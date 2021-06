Esta prueba visual destaca del resto porque es capaz de confundir a cualquiera. Es por ese motivo que los desafíos han ganado mucha popularidad hoy en día. Uno de ellos ha generado tanto impacto porque te pide encontrar las consolas de Nintendo con los controles del mismo color. En las últimas horas, miles de personas han asegurado que posee un alto nivel de dificultad y ello se ve reflejado en la poca cantidad de usuarios que la superaron.

Las reglas del juego están claras. Debes responder acertadamente y dar con la ubicación de las consolas de Nintendo con los controles del mismo color, depende cómo los reconozcas. Solo tendrás 10 segundos para hallarlos en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

No te pierdas en los detalles. No seas literal, tampoco. Abre tu mente, despeja tus ideas, sepárate de tus prejuicios y trata de ubicar sin más ni menos las consolas de Nintendo con los controles del mismo color aquí. Sabes que este tipo de desafíos han dado la hora en redes sociales en este año de pandemia por el Coronavirus (COVID-19), ayudando a distraernos y mejorar aptitudes cognitivas para pensar más y mejor a futuro.

IMAGEN VIRAL

Ubica las consolas de Nintendo con los controles del mismo color en 10 segundos. (Fotos: Noticieros Televisa)

Parece que pasaron los 10 segundos y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

Sí, siguen pasando los segundos y parece que aún no das con la solución. Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella. Recuerda que este tipo de desafíos mejora tus habilidades, así que debiste hacerlo sin ayuda.

Solución: aquí se ubican las consolas de Nintendo con los controles del mismo color. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

