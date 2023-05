Si lo que quieres es entretenerte de una manera sana sin tener la necesidad de salir de tu casa, este reto viral es una gran alternativa para ti. Simplemente vas a tener que usar tu razonamiento lógico para superarlo. ¿Por qué decimos eso? Porque tienes que indicar el número exacto de cuadrados en la imagen.

A diferencia de muchos otros desafíos, aquí no se te pide encontrar algo. Vas a tener que concentrarte para decir “lo logré”. No hay de otra. Las personas que no pensaron bien las cosas, acabaron fallando en la prueba. ¡No tropieces con esa misma piedra! ¡Demuestra que tu capacidad es superior a la del resto!

¿Debes dar el número exacto de cuadrados rápidamente? No, solo nos importa que brindes la cantidad exacta. No se ha establecido un límite de tiempo, así que relájate. Luego podrás divertirte con los otros retos virales que hemos compartido en la página web de Depor, como por ejemplo el desafío que consiste en ubicar la palabra ‘PATA’ en una imagen.

Imagen del reto viral de los cuadrados

En esta imagen hay cuadrados y rectángulos de diferentes colores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

Como el reto viral no es nada fácil de superar, decidimos compartir el resultado del mismo en este punto de la nota. Levanta la cabeza si te tocó fallar. Esto es un juego. No se va a acabar el mundo.

En esta imagen se indica el número exacto de cuadrados. (Foto: genial.guru)

