Hay retos virales que solo han llegado a ser superados por unas cuantas personas, lo cual es impactante. Si tienes ganas de sumarte a uno así, el desafío de esta nota es el indicado para ti. Lo que tienes que hacer aquí es colocar los signos en el lugar correcto para que la operación combinada salga 8. ¿Estás preparado(a)?

Vamos a ir por partes para explicarte todo como debe ser. En la ilustración se puede apreciar a un oso sentado en un bosque observando atentamente una pizarra en la que están los números 10, 5, 6 y 4. Todos esos están separados por una razón: en el espacio que hay entre ellos debes colocar los signos de suma, resta, multiplicación y división.

Piensa bien antes de mover esos signos, pues la operación combinada que se tiene que formar sí o sí debe dar como resultado 8, que es el quinto número que se aprecia en la pizarra. No te preocupes por el tiempo que te demores en resolver el reto viral porque no se ha establecido un límite. Luego de participar en este desafío, puedes sumarte a otros que hay en Depor, como el que consiste en hallar la palabra ‘PATA’ en una imagen.

Imagen del reto viral de los signos en el lugar correcto

En esta ilustración se aprecia a un oso pensando en qué lugar debe colocar los signos de suma, resta, multiplicación y división para que en una operación combinada salga 8. (Foto: dudolf.com)

Solución del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota tal vez sea porque no fuiste capaz de superar el reto viral. Si eso pasó, no te sientas mal. No hay ningún problema. A continuación sabrás la ubicación exacta de cada signo en la operación combinada.

En esta imagen se muestra la operación combinada que tiene como resultado 8. (Foto: dudolf.com)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

