Haz lo tuyo. Un nuevo desafío visual que tiene un gran de dificultad suficiente para que tengas problemas en encontrar esos rostros que se ocultan de forma magistral. Varios usuarios que intentaron lograr responder este acertijo visual desafiaron sus propias habilidades, pero si estás aquí es porque no eres como los demás, sino mejor. Existen tres en la postal que es viral en redes sociales, aunque solo un mínimo porcentaje de internautas que lo logró más rápido de lo posible.

¿Qué es lo que debes hacer en el siguiente reto viral? Encontrar tres rostros en la escena del pescador que hará que llegues hasta tus propios límites. El desafío de hoy tiene como prioridad encontrarlos en la imagen, pero te lo reducimos.

Si eres una persona minuciosa, encontrarás al menos dos de ellos más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate más segundos de lo que pensaste si es lo que realmente necesitas para hallarlos y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Ves más rostros en el reto viral del pescador? Cuenta los tres en tan solo 5 segundos. (Foto: Genial.Guru)

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

No pierdas más tiempo, pues aquí te contaremos cuál es. Puedes mirar en la siguiente imagen que hay hasta tres rostros compuestos por dos ojos y una boca, así que si no lograste verlos, te los indicamos específicamente.

Solución del reto viral del pescador: aquí están los tres rostros. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿CÓMO SE HACE UN ACERTIJO?

Si quieres realizar un acertijo, lo primero a tomar en cuenta es usar palabras sencillas y contundentes, recalca el sitio web WikiHow. Si bien en un principio eran una forma de literatura oral, en lugar de escrita, al elaborar un acertijo debes pensar en cómo suena mientras lo recitas, tratando de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos muy abstractos.

¿CÓMO RESOLVER UN ACERTIJO LÓGICO?

Para resolver los acertijos más comunes, los participantes deben hacer uso de su imaginación y de su capacidad de deducción. De acuerdo a Wikipedia, su resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar interrogantes.

