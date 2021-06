A lo largo de la pandemia han sido miles los retos virales que se han popularizado gracias a las redes sociales, y aquí te mostramos uno que viene dando la hora en la actualidad. Encontrar un número nunca fue tan difícil como ahora. ¿Te animas a probar suerte? Ojo, te avisamos que en esta ocasión el tiempo jugará en tu contra, por lo que deberás ser muy rápido para solucionar la prueba que tiene al ‘9’ como protagonista. Llegó la hora de probarte, crack.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale señalar que este tipo de desafíos generan una ilusión óptica debido a la repetición de las figuras, acentuado por los colores iguales.

IMAGEN COMPLETA

Ahora sí, a continuación, te dejamos la imagen completa para que pruebes tu habilidad visual. En la imagen se muestra a decenas de ‘6′ del mismo color. Sin embargo, entre tantos números solo existe uno que en realidad es un ‘9′. Ojo, tienes que ser muy minucioso para hallarlo y tomar nota de los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos.

Encuentra al ‘9’ oculto entre los ‘6’ de la imagen en menos de 10 segundos (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Ya se cumplió el tiempo límite de 10 segundos? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el ‘9’ oculto en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Como bien podrás ver en la solución de este reto viral en Facebook que hoy te presentamos, el ‘9’ oculto en la imagen se halla en la parte derecha de la misma. No obstante, no hay duda de que para encontrarla tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos ‘6′. En definitiva, el color de ambos dígitos no ayudó mucho a distinguir al primero.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

