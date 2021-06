Pese a que muchos lo resolvieron, hay otros que se llevaron una desazón terrible por la dificultad del desafío. Si eres un usuario activo en redes, déjanos advertirte que este es un reto viral de alto nivel en el que deberás hallar una letra ‘g’ entre las ‘q’ que verás en la imagen líneas más abajo. ¿Preparado? Nuestro desafío viene dando la hora en redes ya que solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta en menos de 10 segundos.

¿De qué va este reto? Pues de observar la imagen en cuestión y, dentro de las decenas de ‘q’ en cursiva que se juntaron en la gráfica para darte la idea de que todos son iguales, se esconde una ‘g’. Inspecciona con detenimiento la foto para que des con aquella letra que se diferencia de los demás, es decir, de la ‘q’ que todos conocemos. ¿Estás listo? Pues no esperes más.

Semana a semana, en Depor decidimos que una de nuestras labores sería la de brindarte este tipo de desafíos para ayudarte a entrenar el lado cognitivo de tu mente en medio de la pandemia que aqueja al mundo. Asimismo, buscamos profundizar tus destrezas y agudizar, en muchas ocasiones, tu vista. ¿Estás preparado para hallar la ‘g’ en cuestión? Veamos.

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a esa ‘g’ entre las ‘q’ . Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Encuentra la ‘g’ oculta entre las ‘q’ de la imagen en menos de 10 segundos (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba la ‘g’ oculta en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar la letra ‘q’ oculta pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo la podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joven se lanza por túnel acuático natural y salida remece las redes sociales. (TikTok) null