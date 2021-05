Ubicar un error nunca ha sido tan difícil para resolver, menos cuando el tiempo determinado es tan bajo. ¿5 segundos te parecen suficientes o mucho para responder adecuadamente un desafío visual como este? La complejidad de esta prueba radica en su dificultad y su tiempo límite, por algo solo ha sido respondido con acierto por solo 1 de cada cinco personas que acertaron el reto. ¡Tómate 5 segundos de tu día para sumarte a este acertijo! Vamos, tú puedes.

Los días son complicados en la actualidad. A pesar de que la vacunación avanza a buen paso en varios países, donde millones son inmunizados y tendrán un mejor panorama, seguimos inmiscuidos en las redes sociales para pasar el tiempo. Nuestra rutina y actividades se han modificado, tomando protagonismo los desafíos visuales en este tipo de plataformas. Hoy, llegamos con uno que ha sido complicado para todos, por lo que te pedimos que te vayas concentrando.

Para esta ocasión, lo que vemos en la imagen viral es una casa de campo, una cabaña a toda cuesta. Ahí, hecho a propósito, ubicaron un error que debes identificar en solo 5 segundos. ¿Lograrás verlo? Sí, confiamos en ti. Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado.

IMAGEN VIRAL

Mira la fotografía de la cabaña en el campo y ubica el error garrafal hecho a propósito. (Pinterest)

¿Necesitas más tiempo? Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Adelante, direcciona bien la mirada y ubica ese error en la cabaña, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Recuerda que solo tienes 5 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no ubicaste el error en la cabaña. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas. Solo tienes que mirar con atención y fijar tu mirada en la chimenea de la imagen, así darás con una mala ubicación. El tubo de la chimenea atraviesa justo por donde está la ventana del dormitorio principal. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

