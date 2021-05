Si eres de las personas que busca constantemente ponerse al límite, pues llegaste en un momento indicado a esta nota. Una de las pruebas visuales más complejas que te toparás y a la cual deberás enfrentar por un tiempo limitado de 5 segundos, la encontrarás tras estas líneas. El desafío visual de hoy radica en diferenciar a todas las palomas de la imagen y dar con aquellas que tienen flechas. ¿Podrás hacerlo en ese corto período? Vamos a ver tus habilidades.

Buscaste por todas las redes sociales y te topaste con este reto viral. Si te fijas bien, pero además tienes experiencia en resolver desafíos como este, sabrás que no será nada complicado. Lo único que tienes que hacer es dejar tus prejuicios atrás y mirar más allá de lo evidente para dar con esas dos palomas que se creyeron cupido y cogieron una flecha para repartir amor -y no necesariamente paz- en el mundo.

La imagen viene a continuación, pero tienes que tener en cuenta algunos preceptos. Encontrar la solución será sencillo si te remontas a mirar los detalles sin desviarte de los complementos. Solo tu entrenamiento en esto te brindará las facultades para responder acertadamente un reto con el que no ha podido cuatro de cada cinco usuarios de España, Argentina, México, Estados Unidos o Colombia.

IMAGEN VIRAL

Busca en la imagen de las aves las dos palomas con flechas en solo 5 segundos. (Noticieros Televisa)

Si te fijaste bien en los detalles de la imagen que acabas de ver, supiste dar rápidamente con la solución a este reto viral. Si es así, felicidades, pues era difícil lograrlo y en solo 5 segundos, porque recuerda, he ahí donde radica la complejidad de este desafío. Si aún no lo lograste, no te preocupes. Sabemos que no te quieres quedar atrás, así que tómate uno 10 segundos más.

Ya pasaron los 15 segundos en total que te brindamos en esta ocasión. ¿Diste con la respuesta? Si es sí, eres un ‘crack’; si es no, descuida, aquí te brindaremos la solución, pero no solo eso. Recuerda que Depor tiene una gama gigante de virales de todos los niveles para que puedas poner a prueba tus conocimientos, así que relájate y abre tu mente. Además, te mostramos la solución a este.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegamos a la parte bonita o fea de la nota. Dependiendo de tu coraje propio para enfrentar estas notas, sabrás si es lo primero o segundo. Sin embargo, no pretendemos complicarte más el día, así que te pondremos la imagen de la respuesta, la misma que puedes identificar en la segunda foto de nuestra galería. Así que no pierdas más el tiempo y reta a tus amigos en este instante.

Solución: aquí se encuentra la respuesta en la imagen de las aves con las dos palomas con flechas. (Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

