Algunos retos visuales son sencillos de resolver, pero otros en realidad suelen ser muy complicados y dentro de ese grupo se encuentra el que te mostraremos a continuación. El objetivo principal de este acertijo viral es encontrar las sierras que giran en sentido contrario en el tiempo establecido. Ojo, no te confíes y presta mucha atención a todos los detalles de la imagen.

Los desafíos virales se han convertido en el contenido ideal de muchos usuarios para estos tiempos de confinamiento, aunque en distintas ocasiones pueden llegar a generar un poco de ansiedad al no poder ser completados. Desde ya te advertimos que este, donde deberás hallar tres sierras girando en sentido contrario, puede ser uno de ellos.

Cabe resaltar que la siguiente prueba fue publicada por Noticieros Televisa. Asimismo, te recomendamos tener los ojos bien abiertos y cubriendo todas las características de la ilustración. A comparación del resto, este reto se ha viralizado rápidamente en la red social Facebook, donde millones de personas aseguran que su grado de dificultad es sumamente alto. ¿Estás preparado? Adelante.

IMAGEN DEL RETO

Reto viral: encuentra las tres sierras que giran en sentido contrario en la imagen de este nuevo acertijo visual. (Foto: Noticieros Televisa)

Como habrás podido aprecias, completar esta tarea no es sencilla e incluso las personas con grandes capacidades visuales pueden tener dificultades. Debido a esto, hemos decidido brindarte unos 5 segundos más para que puedas ubicar a las 3 sierras que giran en sentido contrario. No nos decepciones y consigue la respuesta.

SOLUCIÓN DEL RETO

En caso no hayas podido captar a las sierras que giran en sentido contrario, no te preocupes, pues así como tú existen miles de personas que no alcanzaron a dar con la respuesta en el tiempo establecido. Como prometimos líneas más arriba, te dejaremos con las ubicaciones.

Reto viral: estas son las ubicaciones de las tres sierras que giran en sentido contrario en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO





Auto Lamborghini realizó espectacular maniobra para eludir a la policía. (Tik Tok) null