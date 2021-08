Los acertijos visuales no dejan de llamar la atención en Facebook y otras redes sociales. Esta vez la atención de los usuarios está puesta en un reto viral en el que debes ubicar una pelota de playa que tiene un patrón único en una imagen. ¿Podrás completar este reto antes que otros usuarios o deberás buscar ayuda?

No te estreses. La paciencia juega un papel muy importante en este desafío, que fue creado por Gergely Dudás. Él lo publicó en su página web (dudolf.com) y rápidamente causó sensación en países como México, Estados Unidos y España.

Una vez más tenemos un nuevo viral para ti, el cual te ayudará a seguir demostrando que tan hábil eres en este tipo de retos. En esta ocasión, no te hemos traído un test de personalidad, sino un nuevo desafío donde deberás comparar a dos imágenes y señalar las siete diferencias. Ojo, no te confíes y presta mucha atención.

IMAGEN COMPLETA

En esta ocasión tenemos una ilustración del húngaro Dudolf, quien nos muestra un montón de cerezas, que al parecer ya no son comestibles al tener gusanos... sin embargo, hay una que todavía no invaden, y será precisamente la que deberás encontrar en menos de 20 segundos. Sigue bajando para ver la imagen completa; más abajo estará la solución.

Pensaste que era fácil, ¿no? Así como tú, existen miles de personas que se confiaron y no llegaron a ubicar a las siete diferencias en el tiempo establecido. Pero no te preocupes, pues hemos decidido brindarte una ayuda con un tiempo extra de 5 segundos. Eso sí, concéntrate y no nos decepciones. ¡Vamos! Estamos seguros que saldrás victorioso.

SOLUCIÓN

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Lo prometido es deuda, así que revelaremos las siete diferencias entre el par de imágenes. No olvides compartir esta nota con todas tus amistades y familiares.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

