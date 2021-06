Los retos virales dan la hora en redes sociales, pues nos ponen al límite para resolver acertijos visuales que, muchas veces, sobrepasan nuestras habilidades, nuestra paciencia, nuestro conocimiento o, como en este caso, ponen en juego nuestra empatía. ¿Crees poder resolver uno de los desafíos con los que muchos usuarios se han complicado en las últimas horas? En el mes del orgullo, Noticieros Televisa nos brinda esta prueba visual para ponernos al límite y en un tiempo que no debe sobrepasar los 5 segundos.

¿De qué va este reto visual? Es sencillo: tendrás en la imagen principal decenas de banderas con los colores del arcoíris, símbolo de la comunidad LGTB en el mundo, pero lo que debes hacer es ubicar en solo cuestión de cinco segundos los corazones que se ocultaron entre ellos. Muestra tu respeto y empatía, además de percepción visual y agilidad mental, para dar con la respuesta.

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esa paleta, pero trata de hacerlo en menos de 10 segundos, aunque podrías hacerlo en menos tiempo. Ahora, si no consigues encontrarla, más abajo te mostramos la solución.

IMAGEN VIRAL

Busca aquí y ahora los corazones entre las banderas del orgullo LGTBIQ+ en solo 5 segundos. (Fotos: Noticieros Televisa)

Tus habilidades te permitieron dar con la respuesta a esta compleja prueba visual del que no teníamos certeza de lograr. Los corazones que buscabas está exactamente ahí donde la encontraste, en ese punto estratégico de la imagen, tan imperceptible como te mencionamos líneas atrás. Así que puedes seguir con tu día a día con una enorme sonrisa. ¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla!

Espera, ¿aún no has logrado responder con acierto a este desafío visual? Lamentamos dicha información, confiábamos en tus habilidades y, aunque sabíamos que iba a ser complicado dar con la respuesta, estábamos esperanzados de que lo lograrías en los 5 segundos. Sin embargo, no te sientas mal, a continuación te mostraremos la respuesta con la ubicación exacta de esa botella.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Una vez ubicados, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra el tan rebuscado cometa con un patrón distinto a los demás. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí ubicas los corazones entre las banderas LGTB de este reto visual. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

