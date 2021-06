En medio de la pandemia por el coronavirus, desafíos visuales como este cobraron mucha popularidad en Internet en los últimos tiempos, sobretodo por el hecho de que ahora son millones las personas que están conectadas a las redes sociales. ¿Te crees en la capacidad de resolver el siguiente viral? De algo estamos seguros, y es que esta prueba te mantendrá entretenido/a. Ojo, nunca un viral de este tipo había despertado tanto interés en el ciberespacio.

Este 2021, Depor volvió más recargado que nunca con estupendos virales para satisfacción de aquellos usuarios que gustan de estos retos o desafíos para amenizar el día. Puedes tomarte unos minutos de tu día para resolverlos y así despejar la mente del estrés del trabajo, las clases, las vacaciones, pero sobre todo, de la situación pandémica que vive el mundo.

Aunque parece simple de resolver debes poner atención a todas las señales. Más de un usuario consiguió un dolor de cabeza terrible al intentar resolverlo. Y es que hay un pequeño detalle: el ‘7′ y los números ‘2’ -para tu mala suerte- se camuflan entre sí debido a su forma casi idéntica. No obstante, claro que hay una manera de hallar al dígito antes mencionado. ¿Estás listo? Vamos con los detalles.

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a ese ‘7′ escondido en la imagen. Como podrás observar en la captura que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarla, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Encuentra al ‘7’ oculto entre los ‘2’ de la imagen en 5 segundos (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos, no sin antes -claro- agradecer tu intento.

Solución: mira dónde se encontraba el ‘7’ oculto en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Tal y como verás en la solución de este reto viral en Facebook, el ‘7′ en cuestión se encuentra en la parte inferior de la imagen, casi por el costado derecha de la misma. Sin embargo, no cabe duda de que para encontrarlo tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos números similares, y es que cualquiera diría que ambos dígitos no tienen mucho en común. Una locura.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

