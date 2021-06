Busca el dibujo oculto entre todas las manchas de la imagen y comparte el desafío con tus amigos más cercanos. Recuerda, el tiempo no está a tu favor en esta ocasión, por lo que deberás ser rápido y -sobretodo- muy minucioso. En esta época de crisis por el coronavirus que azota al mundo, retos visuales como el que verás a continuación se han vuelto los preferidos de los cibernautas por lo entretenidos y divertidos que son. ¿Te animas a resolver uno de los acertijos más complicados que existen? No pierdas más el tiempo y enrólate en este desafío.

Son varios los usuarios que han intentado poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar qué hay detrás -o entre- las manchas de este reto que se volvió viral en Facebook. Sí, estamos seguros que te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En qué consiste este viral? Pues en nada más y nada menos que encontrar el dibujo que hay detrás de la imagen.

IMAGEN COMPLETA

Vamos, que es difícil, pero no imposible. Solo agudiza tu vista y ten mucha paciencia. Es por eso que no te hemos puesto tiempo límite para resolver este desafío visual, porque debes buscar entre las manchas algo. ¿Qué? Te daremos una pista: hay un hombre con una casaca negra, junto a una mujer que se encuentra delante de él. Ella lleva puesto un par de zapatillas y ambos están realizando una actividad recreativa.

Desafía tu vista con este viral que te pide encontrar el dibujo oculto entre las manchas. (iProfesional)

¿Nada aún? Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante. No te rindas, respira y échale un último vistazo a la imagen. Ahora, si después de eso no consigues dar con la respuesta, más abajo te mostramos la solución.

SOLUCIÓN DEL RETO

Sabemos que buscas por todas partes estos personajes, por lo que te volvemos a mostrar la imagen para que sigas revisándola. Las manchas sin patrón dan con la respuesta. Pues aquí mira hombre con la casaca negra y, junto a él, una mujer de vestido y tacos con la que se encuentra realizando una actividad recreativa como un baile de salón.

Esta es la imagen que está detrás de las manchas negras en este viral. ¡Increíble! (Difusión)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

