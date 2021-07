Solo aquellos que estén preparados para retos complicados y que, además, sepan de fútbol, tendrán mejores chances con este desafío visual, pero no te rindas, que siempre puedes darnos la contra para dar con la solución en el tiempo estimado. Trata de ubicar los escudos del Club América que son distintos a los demás, pero por un mínimo detalle o error. ¿Qué tanto sabes de uno de los clubes icónicos de México? Vamos con uno de los acertijo que dan la hora en redes sociales.

Como ha sido a lo largo de todos estos meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, la mochila de retos virales que nos traen las redes sociales han sido el mejor acompañamiento de millones de usuarios, quienes volvieron estas plataformas sus madrigueras para asimilar mejor la ausencia de otras actividades. Y no solo por eso, sino también porque les ayuda a mejorar su sistema cognitivo para afrontar diversas situaciones.

Volviendo al viral que nos reúne hoy, tenemos que decirte que será un poco difícil. Sí, además del tiempo -que no debe pasar los 10 segundos, pero ojo, podemos brindarte más si no lo logras-, requiere un mínimo de conocimiento del fútbol, sobre todo, del escudo de Las Águilas del América, considerado por muchos como el más grande de México. Sin embargo, hay tres de ellos que están errados y tienes que hallarlos.

IMAGEN VIRAL

Ubica los escudos del América que tienen un error y que solo los entendidos responden bien. (Águilas Monumental)

¿Fue fácil resolverlo? ¿Consideras que debemos darte más tiempo para ubicar esos escudos? El desafío es muy comentado en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, México y España. Si eres un amante de las pruebas visuales, este reto viral es el indicado para ti. No lo dudes más y participa. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares.

Diste con la ubicación ideal de los objetos que te pide este desafío. No te costó más de los 10 segundos de límite que te brindaba la nota, por lo que superaste todas las adversidades y demostraste, una vez más, que eres de aquellos que no tienen límite en cuanto a pruebas visuales se refiere. ¿Qué, no? ¿No pudiste responder acertadamente? Pues ya pasó el tiempo límite, así que te mostraremos la respuesta.

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste el objetivo de la imagen. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Respuesta: aquí se hallan los escudos del América que tienen un error. (Águilas Monumental)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

