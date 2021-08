El columpio es uno de los juegos más comunes en todo el mundo y que ha divertido a millones de personas en todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los más viejos. ¿Estás preparado a este nuevo reto viral? El siguiente desafío ha complicado a miles de usuarios en Internet debido a que nos pide encontrar un error en una imagen cualquiera. Puede sonar hasta ‘raro’, pero este acertijo visual es uno de los más complicados que verás en tu vida. Presta atención a cada detalle y ubica lo que está mal, pero en menos de 10 segundos. Buena suerte.

Este tipo de desafío generan un momento de ocio bueno que puede ser aprovechado con la familia, más ahora que muchos se encuentran aburridos y sin nada que hacer, además de fortalecer el sistema cognitivo. Actividades como estas se han vuelto muy populares en redes sociales, y estas plataformas son ahora sus madrigueras para pasar el tiempo, despejar la mente y mejorar en muchos aspectos.

Una vez más, Depor te trae un reto que es parte de una mochila de desafíos que vienen siendo tendencia en redes sociales y fueron publicados en los últimos días. Muchos de estas notas son virales en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, y responden a un complicado reto que trata de encontrar el error en cuestión de segundos.

IMAGEN COMPLETA

Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen y buscar el error. ¿Así de fácil? Sí. ¿Te crees capaz de hallarlas cuanto antes? Adelante. Desde ya te advertimos que han sido cientos los que han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos.

Encuentra el error en el acertijo viral del columpio cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

Visto todo lo anterior, te presentamos a continuación la solución de este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al ‘coco’. Si miras detenidamente la imagen, si te fijas en las cuerdas del columpio, te percatarás que solo hay dos que provienen del árbol hacia el asiento, lago que no le daría la estabilidad suficiente para un buen columpiado, he ahí la respuesta.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de hoy? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

