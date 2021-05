Entraste a esta nota pensando que sería un buen día para dedicarle unos minutos de ocio a un buen reto viral, de aquellos sencillos de resolver, que te generan serotonina al final, ganas de seguir probándote en otros desafíos y de retar a tus amigos. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que realmente pensabas, pues este acertijo será un poco complicado, dado que la imagen es compleja y el tiempo muy, pero muy, limitado.

Las redes sociales se volvieron una fuente inagotable de recursos de distracción para estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19). Millones de usuarios encontraron en estas plataformas diversas maneras de pasar los minutos del día, pero no solo eso, sino también de mejorar en diversas habilidades como la cognitiva y perceptiva para sus quehaceres diarios.

El reto viral de hoy consiste en encontrar una calabaza distinta a las demás, pero no de forma, sonrisa, tamaño o diferencia de ojos, sino una que no tiene nariz. La típica calabaza representativa de Halloween que tenemos que hallar se le olvidó al diseñador en hacerle una nariz, así que tenemos que desecharla. Recuerda que tienes solo 5 segundos, lo usual para este tipo de notas.

IMAGEN COMPLETA

Ubica ahora y aquí la calabaza de Halloween sin nariz de este acertijo. (Dudolf)

Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado. Para esta ocasión, lo que vemos en la imagen viral son varias calabazas, pero hay una de ellas que no tiene nariz. ¿Lograrás verla? Sí, confiamos en ti.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a esa entrañable figura representativa de Halloween en la imagen. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar el objetivo. A continuación, te revelaremos la ubicación, por lo que solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar la forma de las narices. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la imagen debajo o dirigirte hacia la segunda imagen de nuestra galería. ¡Reta a tus amigos a resolver estas difíciles pruebas visuales!

Aquí se halla la calabaza de Halloween sin nariz de este acertijo visual. (Dudolf)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

