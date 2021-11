Pensando en todos los usuarios e internautas que no quieren solo una distracción, desafíos visuales como este se han convertido en los favoritos de millones en redes sociales. Junto a los ya famosos test de personalidad, los retos virales son una de las mejores formas de divertirte en familia o con tus amigos, puesto que muchos van de hallar una palabra u objeto entre varios otros. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba? Si bien es cierto que este acertijo lógico se ve más sencillo de lo que parece, la verdad es que muy pocos han conseguido resolverlo (solo el 3%) en menos de 10 segundos.

Antes de que continúes con la prueba, simplemente podemos indicarte que observes atentamente los detalles de la ilustración, ya que estos servirán para encontrar la solución del acertijo lógico. ¿Necesitas más tiempo? No te preocupes por eso. Eso sí, en el caso de que no logres encontrar la palabra ‘CONTEXTO’ o te aburras de intentarlo, te invitamos a ver la solución líneas más abajo.

En la imagen de este reto visual se puede ver como se repiten varias veces la palabra ‘CONTESTO’, aunque esto no tiene nada que ver con lo que te piden encontrar. Y es que muy en lo profundo de la ilustración, hay un conjunto de letras que forman una palabra completamente distinta a la mayoría, por lo que tendrás que usar todas tus habilidades. Ponte a prueba y buena suerte.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la palabra 'CONTEXTO' en esta imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste a este punto es porque eres parte del 97% de usuarios que fallaron al querer encontrar la palabra ‘CONTEXTO’ en su primer intento. Como te dijimos al inicio de la nota, fueron pocos los que lograron resolver este reto viral, catalogado a estas alturas como uno de los difíciles que veras en redes por estos días de pandemia. Dicho esto, te dejamos la solución del acertijo lógico.

Tal y como verás, este reto es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar la palabra ‘CONTEXTO’, pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo la podías haber ubicado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo con tantos ‘CONTESTO’ en la imagen. No obstante, te agradecemos el intento.

Solución: mira dónde se encontraba la palabra 'CONTEXTO' en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto de esta semana? ¿Fue demasiado sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el acertijo. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos visuales del momento. ¿Quieres ver más pruebas como esta? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?