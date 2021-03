Llegó la hora de probarte. A lo largo de la pandemia han sido miles los retos virales que se han popularizado gracias a las redes sociales. En tiempos de encierro y cuidado, por su supuesto, usuarios de todas partes cambiaron el salir a pasear con sus amigos por quedarse en casa resolviendo uno que otro desafío visual interesante. ¿Estás listo para lo que se viene? Adelante, veamos hasta dónde llegan tus capacidades.

Como la gran mayoría de estas pruebas en Internet, el reto que te traemos a continuación consiste en hallar un objeto ‘camuflado’ entre decenas de otros muy similares a tu objetivo. Sin más preámbulo, te invitamos a buscar un globo aerostático ‘perdido’ entre pelotas de playa. Y es que, lo creas o no, este reto ha causado innumerables dolores de cabeza.

¿Aún quieres tentar a tu suerte? Pues nada, a partir de aquí todo está en tus manos. Echa un vistazo a la imagen que te mostraremos en los siguientes párrafos e intenta encontrar el globo solicitado en el menor tiempo posible. En países como México, Estados Unidos y España, este desafío se viralizó en cuestión de horas debido a su gran dificultad.

IMAGEN COMPLETA

Dicho todo lo anterior, una vez que observes la imagen del reto viral comprenderás que el desafío en realidad no era tan sencillo como seguramente imaginaste. No obstante, esto no quiere decir que sea imposible. Confía en tus habilidades, cree en ti y sal en busca del globo aerostático solicitado. Eso sí, te advertimos que solo contarás con 15 segundos para hallarlo.

Encuentra el globo aerostático oculto entre las pelotas de playa cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

Si luego de todo lo expuesto has llegado hasta este punto, ello solo puede significar dos cosas: cumpliste con el desafío y encontraste el globo aerostático entre las pelotas de playa o, por el contrario, no fuiste capaz de hacerlo. De ser así, no te preocupes ni te sientas mal. Esto es completamente normal puesto que -valgan verdades- se necesita más que segundos para resolver esta prueba.

Sin embargo, existen personas que por azares de la vida sí logran cumplir con el tiempo y ubicar el objetivo. Ahora bien, en el caso de no hayas formado parte del selecto grupo de genios que han conseguido resolver el desafío, tranquilo, en la siguiente imagen podrás ver la solución e -incluso- compartirla con tus amigos, no sin antes agradecerte por tiempo brindado.

Solución: mira dónde se encontraba el globo aerostático en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

