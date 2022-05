Pon atención a la ilustración de la selva, cada animal que aparece en ella, pues solo así podrás reconocer e todo lo que hay en este acertijo visual. De llegar a encontrar una tortuga, reduces tu problema, pero tienes que encontrar todas en menos de tres segundos, sino has perdido el reto viral. Para lograr llegar al final de la nota con sensación aprobatoria, debes superar una prueba visual que es de las más sencillas que hay en el panorama.

El desafío ahora consiste en ser persuasivo y percatarse de los detalles, pero hacerlo rápido porque no tienes todo el día. En solo tres segundos, busca sin pestañear esas dos tortugas y pasa al siguiente nivel en retos virales.

Las reglas de este viral son simples: debes entender de qué va este ‘challenge’ en redes sociales, desde la premisa para así poder responder la pregunta principal. La nota te la pondrás tú al final de este desafío, así que mira con atención la imagen, que ya corren los segundos.

IMAGEN COMPLETA DEL VIRAL

¿Cuántas tortugas hay en el reto visual? Solo un ojo entrenado logra verlos todos. (Foto: Genial.Guru)

Observa pacientemente la ilustración en todo su esplendor y superarás, si tienes experiencia, el problema ubicando el objetivo del desafío visual. Si no te pasó lo mismo, no te preocupes, ya te pasaremos la solución líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Pudiste lograrlo o te faltan segundos? Si ya tienes la respuesta de este acertijo, excelente, pero si aún no, descuida. Dependía de ti, los segundos ya corrieron y viniste hasta estos párrafos para encontrar la respuesta del desafío. Así que no te preocupes, nosotros no queremos complicarte más en el día y te brindaremos la respuesta del acertijo visual.

Solución del reto visual: apenas habían dos tortugas y están aquí. (Foto: Genial.Guru)

