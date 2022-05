Este en un viral muy complejo, así que ponte las pilas para responder cuanto antes -6 segundos-. Estarás al frente de un acertijo visual más que complejo, así trata de tomarlo con responsabilidad y resolverlo a tiempo o antes de. Este desafío visual da la hora en todas las redes sociales y solo unos pocos salen airosos cuando se enfrentan a él.

Solo unos pocos que quisieron encontrar la respuesta, pudieron lograr resolverlo en el tiempo más corto que te pedirá una reto viral como este. Tan difícil es este reto visual que el 98% de los usuarios que se aventaron perdieron en menos de 6 segundos que te pide.

El enunciado del mismo es sencillo, pero la solución no lo es tanto, así que prepárate para lo que se te viene. Así que ponte las pilas cuanto antes para dar con la solución de este acertijo visual y así, al mismo tiempo que te satisface lograrlo, poner contra las cuerdas a tus amigos o familiares.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Cuánto agujeros tiene el polo? Solo un 15% respondió bien el reto visual de 6s. (Foto: Pinterest)

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos propios de sí en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Pues llegamos a este párrafo y, al parecer, aún no has encontrado la respuesta. No te preocupes si no formaste parte de ese grupo de genios y con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido, aquí te la mostramos.

En caso de que tu respuesta haya sido otra y estés intrigado por saber cuáles son los ochos agujeros, aquí revelamos el misterio: La playera tiene dos agujeros por delante y dos agujeros por detrás; además también cuentan como agujeros la abertura de abajo, la de la cabeza y las dos de los brazos.

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ACERTIJOS?

Si bien el proverbio hace una declaración clara y distinta, la finalidad del acertijo suele ser engañar al oyente sobre su significado. Se da una descripción y luego se exige la respuesta en cuanto a lo que se ha querido decir, detalla britannica.com.