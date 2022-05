Solo las personas más hábiles lograr resolver este reto visual caracterizado por su dificultad y rigurosidad al momento de resolverlo. El desafío tiene gran difusión a través de redes sociales y solo consta en encontrar al pájaro distinto. Para darle mayor dificultad, te colocamos un tiempo límite para el presente acertijo. Los usuarios tienen la oportunidad de apoyarse en alguien para saber la respuesta. El límite es de 10 segundos.

Como un rompecabezas podemos interpretar cada reto viral que presentamos en Depor. La idea central es que pongas a prueba tus habilidades mentales y también agilizar el cerebro de cara a los objetivos y metas que surgen a cada momento. Recuerda también que la respuesta podrás encontrarla en la siguiente nota.

Esta imagen y reto ha sido elaborado por la página web de ‘GenialGuru’. Su característica principal es el tema de la dificultad que ha puesto en más dudas que certezas a miles de usuarios. Esta escena nos muestra a una cantidad de pájaros y uno de ellos tiene características distintas. Tienes menos de 10 segundos para resolverlo. ¡Vamos!

Reto visual de hoy: ¿Cuál es el ave distinta en la imagen? Solo tienes 10 segundos para hallarlo. (Foto: Pinterest)

Parece fácil, pero tienes que ser muy observador si es que deseas encontrar la respuesta lo más rápido posible. Cada detalle cuenta en tu búsqueda veloz. De descubrir cuál es el ave distinta, podrás saber que te encuentras preparado para todo tipo de dificultades.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Te rendiste? No te preocupes si no pudiste lograr este reto visual y no eres parte del selecto grupo que encontró la respuesta. El tiempo límite pudo mostrarse como una gran dificultad para alcanzar la meta. A continuación podrás saber cuál es el ave distinta en la imagen.

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.

