México vive días festivos y todos se preparan para dar lo mejor de sí en la fiesta. Disfraces, vestimentas típicas y sus mejores vibras, pero unas adelitas ‘fallidas’ se colaron a la celebración y debemos encontrarlas en el reto viral de hoy para poner todo en orden. En esta imagen creada por Noticieros Televisa, nos toparemos con decenas de ellas, pero el desafío visual está hallar en el menor tiempo posible a aquella que se diferencian de las demás por un simple detalle. Si estás preparado para esto, vamos, pon lo mejor de ti.

Los retos virales se crearon para darnos una herramienta más a la hora de incrementar nuestras habilidades cognitivas de forma más didáctica y, sobre todo, llevadera en estos tiempos de pandemia. Muchos se refugiaron en las redes sociales, así que tener esta vía de escape cayó como ‘anillo al dedo’ para miles de usuarios que buscaban algo nuevo y diferente.

Pero este desafío no es cualquiera, ni para cualquiera. Tienes que ubicar cuanto antes aquellas adelitas que tienen una trenza más pequeña que la otra. Pero ten cuidad, pues tu vista puede que te juegue una mala pasada si es que no prestas atención como debe ser. Además, cuentas con solo 5 segundos para responder, sino no vale el esfuerzo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica ahora mismo las adelitas con una trenza más pequeña que la otra cuanto antes. (Fotos: Noticieros Televisa)

El detalle en un desafío visual que te pide ubicar cuáles son las adelitas diferentes es centrarte en lo que menciona el enunciado, céntrate en las trenzas. Y es que esos retos virales manejan un patrón de jugar con lo establecido, porque nuestra mente no se enfoca en lo que creemos que debería ser o estar presente. Así que fíjate cada detalle, pero hazlo en el menor tiempo posible.

Tu principal misión es encontrar lo que difiere manifiesto en la imagen que te mostramos líneas atrás y, una vez ubicado, poder compartirlo con las personas que creas que puedan tener la misma suerte que tú o con aquellos que quieras generarle un desafío para este día. Si aún no lo logras, tranquilo que te mostraremos la solución en la parte baja de la nota.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

La solución es sencilla, y te darás cuenta de ello cuando veas la imagen que hemos adjuntado debajo de estas líneas. Si quires un consejo para el futuro, muchos de estos retos virales manejan un mismo patrón: si tu mirada se fija en el centro de la imagen, sabrás que la respuesta está en los bordes. Mírala a continuación. Ah, ojo, te dejamos más virales para que te pongas a prueba y pruebes a tus amigos o familiares.

Solución aquí: mira dónde estaban las adelitas con una trenza más pequeña que la otra. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

