Dicen que cada desafío conlleva un nivel de complejidad distinto a los demás y podemos notarlo en cada una de las notas de retos virales con el que nos hemos topado en estos días del año. Desde que comenzó la pandemia, estas pruebas visuales nos han acompañado y ahora podemos ver uno de que viene siendo tendencia en redes sociales por su gran dificultad. No cualquiera puede lograr ver a la niña que está saludando en la imagen, así que te pedimos uses todas tus habilidades para intentarlo, pero solo tienes 10 segundos.

No te vamos a engañar, la prueba visual es difícil y ello se ve evidenciado en la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré”, pero nosotros no queremos desanimarte. Para ubicar a los mencionados objetos en la imagen, debes tener mucha paciencia. Como podrás observar en la gráfica de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades.

Para esta ocasión, el desafío es fácil, así que tómate ese tiempo, en el que convergirás lo que te dure leer la nota y los que necesitarás para resolver este acertijo. Porque sí, no puedes pasarte más de ese tiempo límite, sino el reto perdería su función. Debes buscar esa niña y en solo ese tiempo podrás responder adecuadamente. Luego, sigue tu día a día.

IMAGEN VIRAL

Mira la imagen y ubica cuanto antes a la niña saludando que solo el 1% logra ver. (Fotos: Facebook/PlanetaCurioso)

Hey, te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pasaste todos los pasos y llegaste hasta aquí significa porque, al parecer, no hallaste a ubicar esa niña. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo fueron ciertas personas las que han logrado ubicarlos en el tiempo estimado para este desafío. Ahora, te revelaremos la ubicación exacta, solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar, en la parte izquierda central un pequeño tumulto. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: ubica aquí a la niña saludando en este desafío visual. (Fotos: Facebook/PlanetaCurioso)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

