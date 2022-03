Tu misión en encontrarlo en tan solo 7 segundos y superar la estadística. El desafío visual que te trae hoy Depor viene dando la hora en redes sociales, y es que solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta. Veremos en la imagen viral varios frascos de miel, todos apiñados sobre el otro, pero que dentro de todo esconden un insecto, o lo ocultan muy bien.

Debes recordar que este tipo de notas te ayuda siempre, sea de una u otra forma, a mejorar tu capacidad cognitiva, cómo percibes las cosas y tu agilidad mental.Tu misión no debe salirse de los parámetros de lo que te pide la prueba.

Pon atención a los frascos de miel que hay, pue entre todos ellos se oculta un insecto que puede echarlo todo a perder. Trata de hacerlo en el tiempo que indica el enunciado. Si es que buscabas un reto visual entretenido, llegaste al lugar correcto.

IMAGEN COMPLETA DEL VIRAL

Reto visual: encuentra al insecto entre la miel donde falla el 97% en 7 segundos. (Foto: Genial.Guru)

Hey, te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones.

Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo. Si llegaste a este punto es porque buscas alguna pista para continuar, así que te la brindaremos: el insecto se encuentra fuera del frasco, así que el detalle no pasa desapercibido.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegado a este punto, creemos que ya diste con la solución, así que no nos queda otra que volverte a felicitar. De no ser así, no te preocupes, ya que así como hay desafíos fáciles, también los hay aquellos que nos complican más de la cuenta, por lo que nuestra misión es no amargarte más la existencia de este día y brindarte la respuesta adecuada.

Solución del reto visual: aquí se encuentra el insecto entre la miel. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.