Presta toda tu atención al siguiente reto viral que muestra esta nota que compartimos para ti el día de hoy. Entre un grupo de simpáticos elefantes en pleno safari, un rinoceronte huérfano se ocultó con ellos para pasarla bien. Pero tú no la pasarás bien, pues debes ubicarlo en solo 5 segundos para salir airoso de este desafío que, de seguro, te pondrá contra las cuerdas. ¿Te sientes preparado para dar con la respuesta? Pon atención a la imagen, ten a la mano un cronómetro y la mente abierta para asumir el desafío.

La pandemia trajo consigo muchas cosas que se modificaron a raíz del enorme tiempo que hemos pasado en casa, involucrado en las redes sociales u otra plataforma para evitar caer en el vacío. Uno de esos cambios o ‘buenas nuevas’ han sido los retos virales o desafíos visuales, los mismos que pretenden hacerte llegar a un nivel de concentración tal que pondrás toda tu mente a trabajar.

Así como tú, son varios miles de usuarios que decidieron unirse a diferentes tipos de retos virales. Para el desafío en cuestión, la situación es distinta, pues es tan complicado ubicar a ese rinoceronte en solo 5 segundos que cualquier ojo no entrenado puede tener problemas. Usuarios de Estados Unidos, México, Colombia, España o Argentina dan fe de lo complicado que puede llegar a ser.

IMAGEN VIRAL

Nuevo Reto Viral que te pide ubicar en solo 5 segundos al rinoceronte oculto entre los elefantes. (Fotos: Facebook)

Acabas de visualizar la imagen completa del reto viral que debías revisar para encontrar, en solo 5 segundos, al rinoceronte. ¿Llegaste a verlo? Si la respuesta es afirmativa, te felicitamos, aún más si cumpliste con los parámetros de la nota de no tocar más segundos de lo que estima. Si no llegaste a verlo, no te preocupes, para eso estamos nosotros, para ayudarte.

¿Precisas de un tiempo extra para poder contestar de manera acertada el lugar idóneo del objetivo que te pide el reto visual? Tienes que saber que es así, que nunca es tan fácil, menos si lo complicado es lo que nos motiva a seguir probándonos en estos desafíos. Así que tómate unos 5 segundos más y, de no ser así, te daremos la respuesta para que lo encuentres sin más problemas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegados a este punto, solo queda dar con la respuesta. El viral nos superó, nos complicó, no fue como lo esperábamos, pero hay que mirar para adelante. Saber que, así como este desafío visual, la vida también nos pone a prueba y está en nosotros buscarle la solución para dar un paso hacia lo positivo. Así que mira la imagen que viene a continuación, así como en la segunda imagen de nuestra galería. ¡Reta a tus amigos y familiares en estos desafíos!

Solución: aquí se ubica el rinoceronte oculto entre los elefantes. (Fotos: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

