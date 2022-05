Aunque en apariencia parece un reto viral sencillo, tienes que poner toda tu atención en cualquier detalle, pues los colores y formas pueden confundir al ojo humano no entrenado. Este acertijo visual fue creado por Noticieros Televisa, donde verás una imagen conformada por varios ladrones clásicos; sin embargo, dos de ellos están con algo diferente en sus polos. Si quieres agregarle un mayor grado de dificultad, intenta resolverlo en el menor tiempo posible.

Cada desafío posee cierta dificultad y es una misión para los usuarios, a quienes -incluso- les sirve para desarrollar habilidades como la atención y percepción.

No seas literal, tampoco. Abre tu mente, despeja tus ideas, sepárate de tus prejuicios y trata de ubicar sin más ni menos los ladrones que tienen el polo con rayas verticales aquí.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Acertijo Visual que te pide ubicar en solo segundos los ladrones de polo con rayas verticales. (Fotos: Noticieros Televisa/Facebook)

Te dejamos con los demás. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica. Descuida, que te daremos la respuesta a lo que andas buscando.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella. Recuerda que este tipo de desafíos mejora tus habilidades, así que debiste hacerlo sin ayuda

Solución del acertijo visual: aquí se ubican los ladrones de polo con rayas verticales. (Fotos: Noticieros Televisa/Facebook)

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CÓMO SE HACE UN ACERTIJO?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.