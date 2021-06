“Yo me quedo con las rosas, tú quédate con las espinas”, reza un popular dicho desde 2020, pero no te quedes con ellas, deséchalas. Trata de encontrar, en solo 5 segundos, todos los cactus sin espinas de la imagen que nos proporciona Noticieros Televisa, pero trata de que no pase ese tiempo límite para así pasar con creces uno de los desafíos visuales que viene dando la hora en redes sociales en las últimas horas. ¿Complejo? ¿Fácil? Proponte resolverlo en esos segundos estimados y luego reta a tus amigos o familiares.

Como parte de la gama de entretenimiento que hemos asimilado en estos meses que va durando la pandemia del Coronavirus (COVID-19), los retos virales asomaron como el escape perfecto para unos minutos de ocio en los que nuestro sistema cognitivo juega un papel importante, poniéndonos en situaciones en las que podamos superar cada escollo en cuestión de segundos.

“Ver más allá de lo evidente”, frase que hiciera popular Leon-O y que es aplicable a diferentes aspectos de nuestra vida, es un mantra que muchos deben seguir si quieren resolver estas problemáticas visuales que van desde encontrar una pequeña diferencia hasta un objeto que no pertenece a la imagen, situaciones que nos ponen contra ‘las cuerdas’ y en cuestión de segundos.

IMAGEN VIRAL

Halla los cactus sin espinas de este acertijo visual tendencia en redes sociales. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Qué tal te pareció la imagen viral? ¿Pudiste dar con todos esos cactus que te pide el desafío visual? Si tu respuesta es afirmativa y solucionaste con acierto este reto viral, déjanos felicitarte porque tu ojo entrenado y tu mente perceptiva te dieron la respuesta en un santiamén. Si no fue tu caso, no te preocupes, somos benevolentes contigo y queremos darte una mano.

¿Te parece bien si te brindamos unos 5 segundos más para que puedas dar con esa respuesta? Tómatelos, haz lo mejor que puedas con ellos y, de superar el desafío, siempre tenemos más para ti. De no hacerlo, descuida, es normal que pueda llegar a pasar, pero no creas que te abandonamos a tu suerte. Líneas abajo te mostraremos la respuesta a esta problemática.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Entonces, llegamos al momento más deseado por todos lo que no lograron superarlo. La respuesta vendrá, pero queremos felicitarte por intentarlo, pues sabíamos que no era tan fácil a pesar de todas las pistas que te brindamos anteriormente. Ten en cuenta los detalles, así que mira la siguiente imagen y verás que la respuesta era más sencilla de lo que pensaste. También mira nuestra segunda imagen de la galería. ¡No te olvides de retar a tus amigos y familiares!

Solución: aquí se hallan los cactus sin espinas de este acertijo visual tendencia en redes sociales. (Fotos: Noticieros Televisa)

