Pruebas visuales y acertijo de este tipo vienen siendo tendencia en redes sociales. ¿Los motivos? Son tan llamativos y complejos que miles de usuarios buscan la forma de resolverlos en el menor tiempo posible, poniéndose a prueba de este modo y también a sus compañeros o amigos. En tiempo de pandemia donde millones se han refugiado en las redes sociales, sumarse a este desafío viral es tendencia entre los internautas que buscan motivos para incrementar sus habilidades. ¿Estás preparado para este reto? Vamos.

El reto viral que te proponemos hoy podría generarte un dolor de cabeza, pero vamos, confiamos en tus habilidades para enfrentar estos estímulos visuales. Lo que tienes que hacer es encontrar ese número entre otros tantos que te pueden marear. ¿Preparado para lo que viene en uno de los desafíos que es tendencia en redes sociales? Queremos confirmarlo.

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen y buscar el número ‘8′. ¿Así de fácil? Sí. Sin embargo, solo cuentas con cinco segundos para hacerlo. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante. Prueba suerte y abre bien los ojos.

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Atrévete a encontrar el número 8 que solo unos pocos lograron hallar en este acertijo visual. (Foto: Facebook/MDZ)

MÁS VIRALES PARA TI

¿Que ‘mucho texto, no? Sí, por eso vamos a lo que nos importa. Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar ese objetivo en uno de los desafíos más famosos en el mundo entero. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Pudiste romperla y, aunque no fue así, superaste parte de lo establecido para dar con la solución, por lo que ahora puedes retar a tus amigos.

Solución: ubica aquí el número 8 que solo unos pocos lograron hallar en este acertijo visual. (Foto: Facebook/MDZ)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Un usuario registra el momento en el que un coyote ingresa al patio de su vivienda y se pone a jugar con los peluches de su perrito Penny, el can al no poder defender sus preciados juguetes solo ladraba de impotencia ante el feroz animal. (Fuente: RM Videos)