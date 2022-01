Recuerda que para superar estos retos virales tienes que estar muy atento, y sobre todo tener en cuenta que son juegos para entretenerse y pasarla bien en compañía de tus seres queridos. Durante la pandemia, acertijos visuales de este tipo se convirtieron en tendencia en muchos países, donde miles de usuarios comprobaron el lato nivel de dificultad del mismo. ¿Te crees en la capacidad de resolverlo? Todo lo que tienes que hacer es ubicar la casa sin puerta en la imagen, para lo cual solo tendrás unos segundos. Presta atención, respira profundo y demuestra de qué estás hecho.

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que mirar el paisaje y dar con la casa que se encuentra sin puerta. ¿Así de fácil? Sí, solo que el gran detalle es que te puede confundir. ¿Te crees capaz de hallarlo cuanto antes? Adelante, y buena suerte.

Si realmente querías enfrentarte a una verdadera prueba que te lleve a tus límites, arribaste al lugar y en el momento correcto. Sabes que en estos tiempos de pandemia, ha sido usual toparnos con los retos virales o desafíos visuales a toda hora del día, pues son los que más se han posicionado entre los internautas para darle un espacio a la mente entre tanto tormento por lo que todo el mundo vive.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la casa sin puerta oculta en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó y no lograste dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba la casa sin puerta en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de hoy? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen con varios obstáculos de por medio. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

