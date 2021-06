Observación, destreza y conocimiento son algunas de las características que necesitarás para salir airoso de la prueba. Buena suerte, crack. Mira más allá de lo evidente. Recuerda, el tiempo no está a tu favor en esta ocasión, por lo que deberás ser rápido y minucioso con el reto viral para dar con su solución en cuestión de segundos. ¿Te sientes listo para esta nota? Si bien es cierto que la tarea parece fácil, esta prueba se complica por la similitud de formas y colores entre los conos con helados y la paleta que hay que buscar.

Estabas en busca de una verdadera prueba visual, de las que parecen fáciles, pero son muy complicadas, aún más cuando el tiempo límite es tan corto que no nos deja opción a réplica. Porque sí, es para un ojo muy entrenado, con bastante experiencia en este tipo de acertijos y que tenga un conocimiento superlativo en cuanto a las características de estos conos con helados para ubicar esa paleta.

Tienes que tener en cuenta que así como esta nota, pruebas similares a esta nos ayudan en todo sentido, tanto en nuestra profundidad visual y perceptiva, como también para estar atentos a cualquier tipo de situaciones conforme superamos barreras visuales en el menor tiempo posible. Nuestro sistema cognitivo está en juego, para bien o para mal, así que trata de responder acertadamente sin hacer trampas.

IMAGEN COMPLETA

Ubica la paleta dulce entre los conos con helado de este acertijo visual. (Foto: Facebook/Milenio)

Tus habilidades te permitieron dar con la respuesta a esta compleja prueba visual del que no teníamos certeza de lograr. La paleta que buscabas está exactamente ahí donde la encontraste, en ese punto estratégico de la imagen, tan imperceptible como te mencionamos líneas atrás. Así que puedes seguir con tu día a día con una enorme sonrisa. ¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla!

Espera, ¿aún no has logrado responder con acierto a este desafío visual? Lamentamos dicha información, confiábamos en tus habilidades y, aunque sabíamos que iba a ser complicado dar con la respuesta, estábamos esperanzados de que lo lograrías en los 5 segundos. Sin embargo, no te sientas mal, a continuación te mostraremos la respuesta con la ubicación exacta de esa botella.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Una vez ubicada la paleta, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra el tan rebuscado cometa con un patrón distinto a los demás. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se ubica la paleta dulce entre los conos con helado de este acertijo visual. (Foto: Facebook/Milenio)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

