Hay que darle ruedo al siguiente desafío visual que viene dando la hora en redes sociales. Ten presente que solo son pocos los que lograron dar con el objetivo en el tiempo estimado, pero vamos, confiamos en tus habilidades para resolver este acertijo visual. Es que queremos presentarte un reto viral que ha sido catalogado como uno de los más complicados, así que ten mucho cuidado a la hora de querer superar este acertijo viral que te traemos en esta ocasión. ¿Preparado? ¿Listo? Vamos.

El siguiente desafío tiene como finalidad entretener a los usuarios en estos tiempos difíciles a causa del coronavirus. Eso sí, deberás concentrarte para completar el acertijo visual, puesto que solo tendrás 5 segundos para poder hallar los objetivos. Son decenas de letras y puede que te confundas para encontrar en la imagen que ya es tendencia en redes sociales la ‘X’.

Tal y como notas en la imagen de abajo, el desafío no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esa letra ahora. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos cuántas y dónde se encuentran.

IMAGEN VIRAL

Ubica aquí mismo la letra ‘X’ entre las decenas de ‘K’ que solo un pequeño grupo logra resolver. (Fotos: Facebook)

¿Fue fácil resolverlo? ¿Consideras que debemos darte más tiempo para ubicar la letra? El desafío es muy comentado en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, México y España. Si eres un amante de las pruebas visuales, este reto viral es el indicado para ti. No lo dudes más y participa. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares.

Parece que pasaron los 5 segundos totales y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste la letra diferente en la imagen. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 10 personas ha logrado ubicar el objetivo. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ubica la letra ‘X’ entre las decenas de ‘K’ que solo un pequeño grupo logra resolver. (Fotos: Facebook)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

