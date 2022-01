¿Qué tal hábil eres para ubicar respuestas casi imposibles de responder en tan solo 5 segundos? ¿En 10? En una gráfica común y corriente de lo que sería un cruce de autopistas en una ciudad, algo anda mal. Sí, hay un error manifiesto que está en la imagen y que solo unos pocos lograron responder con acierto, por lo que te pedimos que nos ayudes ubicándolo en el menor tiempo posible. En estos días del año, te presentamos uno de los desafíos virales más complejos del mercado.

Son muchos los desafíos con los que nos encontramos día a día en las redes sociales. Desde notas simples hasta desafíos visuales, que son los que más han acaparado la atención de usuarios de diferentes regiones o países de América Latina o de habla hispana, hasta de Estados Unidos, estos retos cayeron como ‘anillo al dedo’ para los usuarios que buscaban distracción.

Y es que en estas épocas -o de una vuelta cada vez más lenta a la ‘normalidad’- es entendible que las redes sociales sean la madriguera de millones para no solo ‘matar’ el tiempo con distracción, sino también con aprendizaje y reforzamiento. Estos desafíos te ayudarán a potenciar tu sistema cognitivo y así responder mejor a diferentes estímulos del día a día.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Crees poder ubicar el error? El 95% de usuarios falló intentando encontrarlo en este reto viral. (Foto: Facebook/Genial.Guru)

¿Ya viste por la imagen por 10 segundos y no das con la solución? ¿Requieres de una pista para continuar? Que no ‘panda el cúnico’, como diría el Chapulín Colorado. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Llegaste hasta aquí sin respuestas? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solución: aquí se ubica el error en este reto viral. (Foto: Facebook/Genial.Guru)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

