Nuestro sistema cognitivo está en juego, para bien o para mal, así que trata de responder acertadamente sin hacer trampas. Recuerda, el tiempo no está a tu favor en esta ocasión, por lo que deberás ser rápido y minucioso con el reto viral para dar con su solución en cuestión de segundos ¿Te sientes listo para hallar el gravísimo error de este acertijo visual que viene a continuación? Si bien es cierto que la tarea parece fácil, esta prueba se complica aún más cuando tienes el tiempo en contra.

Si llegaste hasta este punto, es que andas decidido a que resolverás este acertijo visual de la forma más sencilla, pero realmente, ¿crees tener la suficiente capacidad para dar con la respuesta a este reto viral? Créenos cuando decimos que el 98% falló en intentar resolverlo. Preocúpate más cuando des conque solo tienes 10 segundos para hallarlo.

Sin ánimo de darlo más vueltas al asunto, líneas más abajo podrás ver la imagen de la que tanto se habla en redes. Protagonizada por un gato y un escritorio de lo más normal, pero que sin embargo esconde algo grave y erróneo, por lo que te pedimos máxima concentración y una paciencia inquebrantable ya que solo con estas dos características lograrás salir airoso del desafío que solo el 2% ha cumplido.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Cuentas con solo 15 segundos para hallar el error en la imagen. | Foto: genial.guru

¿Qué te pareció este desafío visual? ¿Fue conmovedor, fácil o muy complicado? Seguro que te pareció muy entretenido, también, pero sabemos que no es tan sencillo para muchos de los usuarios. Si eres de los que respondió acertadamente y en el tiempo límite, genial por ti. Si eres de los que no pudo dar con la respuesta, no te preocupes, que para eso estamos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ya pasó el tiempo establecido para solucionar esta problemática, así que si estás aquí es porque fallaste en el intento o, de lo contrario, fuiste demasiado ‘bravo’ y lograste encontrar el error. Si pudiste hallar el objetivo, demostraste poseer una excelente habilidad visual, pero si ocurrió todo lo contrario, te mostramos la ubicación en la siguiente ilustración.

Aquí te dejamos la solución del acertijo visual. Muy pocos lograron resolverlo.| Foto: genial.guru

