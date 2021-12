Estos tres animalitos marinos se posicionaron de tal forma que te complicará la vista más de lo que pensaste. En estas épocas, nuestras rutinas diarias cambiaron. Fue uno de los cambios que han vivido millones de personas en el mundo. Es así que nuestras actividades se modificaron para adaptarse a estos tiempos. He ahí donde los retos virales se forjaron como una de las alternativas para muchos usuarios que necesitaban ‘escapar’ de la realidad para distraer y entrenar la mente. Hoy, este reto visual pretende entretenerte sin complicarte, pero solo deberías hacerlo en tan solo 5 segundos.

Para esta ocasión, el desafío es fácil, así que tómate alrededor de un minuto, en el que convergirás lo que te dure leer la nota y los 5 segundos que necesitarás para resolver este acertijo. Porque sí, no puedes pasarte más de ese tiempo límite, sino el reto perdería su función. Debes buscar el delfín, el pulpo y el caballito de mar en solo ese tiempo para responder adecuadamente y luego seguir tu día a día.

Los desafíos llegaron a nuestras vidas para superarlos, he ahí su principal definición. Pero, en estos casos, cuando hablamos de redes sociales, no solo es superarlos, sino usarlos de herramientas para mejorar en todo aspecto, desde nuestra percepción, pasando por nuestro sistema cognitivo y llegando a estímulos externos que serán de gran ayuda para afrontar situaciones en la vida real y externa.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica el delfín, el pulpo y el caballito de mar en 10 segundos. (Radio Mitre)

¿Qué? ¿No? Si aún no logras responder el desafío visual correctamente, entonces te brindamos 5 segundos más. Ojo, solo podemos brindarte ese extra de tiempo para que des con la solución, pero no te vayas en ‘floro’ y te tomes más segundos de los que te hemos mencionado. Ya si eso no es suficiente, despreocúpate, que vendrá la respuesta a esta prueba ahora mismo.

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Pudiste dar con ellos? Te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver, por lo que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo establecido te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Una vez ubicados los animales marinos, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentran las criaturas marinas en la gráfica del fondo del mar. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Foto: Radio Mitre

Solución: mira dónde se encontraban el caballito de mar, el delfín y el pulpo en la imagen (Foto: Facebook/Captura)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

