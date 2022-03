Las pruebas psicológicas o test de personalidad que se han vuelto virales en redes sociales llegaron a nuestras vidas para quedarse. ¿Por qué? Pues porque son notas que nos brindan más información sobre nosotros que muchas veces dejamos pasar, así que presta atención a este desafío visual que viene siendo tendencia en todos los medios y decídete por una mancha de vino.

¿Estás preparado para descubrir algo impresionante? Son cuatro tipos de manchas de vino que podrían quedar en tu mantel y solo una te llamará la atención. Fíjate bien y déjate llevar por los mínimos aspectos de este test viral.

Las vivencias y creencias que tienen cada persona, logra formar los diferentes puntos de vista y perspectiva en cada una. Debido a esto, para cada individuo, existen muchas maneras de hacerle frente a los problemas de la vida. Cuando uno se propone objetivos, tomamos decisiones y muchas veces ejercemos todo lo posible para poder lograrlo.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Descubre cómo tratas a la gente según la mancha de vino que elijas. (Foto: iProfesional)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Moderado

Eres una persona a la que no le cuesta relacionarse con la gente, pero eliges muy bien a quién le brindas tu cariño. Puedes tener excelentes relaciones con todo el mundo, y en general sueles caer bien. Sin embargo, no abres tu corazón fácilmente. Aquel que logra tocar tu fibra sensible es un verdadero afortunado: descubrirá en ti una persona con sentimientos profundos y sinceros. Eres un excelente amigo y compañero de la gente a la que quieres. Con el resto de las personas, eres moderado: das el afecto justo y necesario.

Llamas la atención

Eres una persona muy segura de ti misma, por lo que no te cuesta llamar la atención. Por eso, a veces tomas el control de las soluciones, y sueles ser el vocero de tus grupos. A veces, eso puede generar ciertos choques, pero tienes la facilidad de decir lo que piensas y o que sientes, y no es una habilidad fácil de conseguir. Vas por la vida brillando y obtienes siempre lo que quieres. A veces los demás te admiran, otras te tienen envidia, y muchas veces les pareces genial. Con las personas que son sinceras contigo, eres el más leal.

No te gustan los problemas

Eres una persona pacífica, a la que le gusta llevarse bien con todo el mundo y no tener problemas. En general, eres muy querida por todos, incluso por esas personas que no te caen tan bien a vos. Es que eres alguien que sabe manejar sus impulsos y nadas en la esfera social como pez en el agua. Eso sí, te cuesta querer de verdad. Digamos que eres alguien que siempre se lleva bien con la gente, pero que tiene muy pocos vínculos profundos. A esas personas que realmente te importan, eres capaz de darles todo. Cuando quieres a alguien, es con todas tus energías. Incluso, quizá te olvidas un poco de ti mismo. En ocasiones, tienes problemas para lidiar con personas tóxicas. Es que rompen tus esquemas, y te ponen en conflicto. Lo mejor que puedes hacer es aprender a alejarte de esas personas a tiempo.

El solitario

Eres alguien que, en general, no disfruta mucho de la interacción social. Lo haces cuando las situación lo ameritan, claro. Pero disfrutas mucho de tus momentos de soledad, y en especial, de estar con la gente que quieres, tu familia y tus amigos íntimos. Eres muy amable con todo el mundo, pero más bien reservado. Cuentas poco y escuchas mucho. Eres una buena compañía para quienes necesitan un consejo sabio.

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.