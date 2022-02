Vamos con la información. Estamos a solo unas horas de celebrar San Valentín, el día del amor y la amistad, que tradicionalmente se festeja el 14 de febrero. Adolescentes, jóvenes y adultos aprovechan esta fecha para declararse a la personas que les gusta o lo que están en pareja planifican una salida a cenar. Sin embargo, muchas personas no tienen esas palabras idóneas para sorprender a su ser amado. Por ello, hemos decidido elaborar esta nota con las mejores frases, poemas y postales para dedicar en este día especial.

Aunque deberás tener un poco más de esfuerzo, siempre existen maneras sencillas para demostrar ese amor que tienes por esa persona. Debido a esto, las redes sociales siempre son un soporte para resolver estas interrogantes. Aparte de ciertas frases que uno encuentra en canciones románticas, las cuales te pueden inspirar durante el momento de pasión.

No obstante, en esta lista te presentaremos algunas frases sencillas y postales que puedes dedicar a esa persona indicada desde tu WhatsApp, con las cuales te podrían ayudar a fluir la conversación para que este 14 de febrero quede marcado en tu vida. Además, podrás encontrar algunos poemas para que puedas mandárselos textualmente o mediante una nota de voz con el tono que sea de tu agrado.

Las mejores frases para dedicar en San Valentín

“Si tu vida depende de mi amor, vas a existir más allá de la vida, porque mi amor ¡es infinito!”

“El amor no necesita ser explicado, ¡sólo vivido!”

“La pareja perfecta no es la que no tiene problemas, es la que a pesar de los obstáculos, siempre permanece unida.”

“No me canso de decir que te amo, eres tú a quien quiero y deseo estar a tu lado. Quiero despertar cada día junto a ti.”

“Plantemos ahora las semillas del amor, que mañana cosecharemos los frutos de la felicidad.”

“¿Por qué te quiero…? Porque sin intentar cambiar nada en mí, llegaste y lo cambiaste todo.”

“Nuestro amor es esa sensación fuerte, única y verdadera, que incluso con el paso del tiempo y la distancia, nunca se gasta, porque pertenecemos a un un solo corazón. Te amo.”

“Creaste magia en mi mente y en mi corazón, sin necesidad de ningún truco.”

“Tengo tanto que decirte, pero las palabras no son suficientes, ¡así de grande es mi amor por ti!”

“Nunca imaginé que alguien me harías tan feliz… Eres especial, me llenas y das sentido a mi vida. ¡Te amo! ¡Feliz día de los enamorados!”

“Eres mi sueño, mi amor y mi vida. ¡Feliz día de los enamorados!”

Los mejores poemas para dedicar en San Valentín

Si me quieres, quiéreme entera, de Dulce María Loynaz

Si me quieres, quiéreme entera,

no por zonas de luz o sombra…

Si me quieres, quiéreme negra

y blanca, y gris, verde, y rubia,

y morena…

Quiéreme día,

quiéreme noche…

¡Y madrugada en la ventana abierta!…

Si me quieres, no me recortes:

¡Quiéreme toda… O no me quieras.

Madrigal, de Amado Nervo

Por tus ojos verdes yo me perdería,

sirena de aquellas que Ulises, sagaz,

amaba y temía.

Por tus ojos verdes yo me perdería.

Por tus ojos verdes en lo que, fugaz,

brillar suele, a veces, la melancolía;

por tus ojos verdes tan llenos de paz,

misteriosos como la esperanza mía;

por tus ojos verdes, conjuro eficaz,

yo me salvaría.

Te ofrezco, de Paul Verlaine

Te ofrezco entre racimos, verdes gajos y rosas,

Mi corazón ingenuo que a tu bondad se humilla;

No quieran destrozarlo tus manos cariñosas,

Tus ojos regocije mi dádiva sencilla.

En el jardín umbroso mi cuerpo fatigado

Las auras matinales cubrieron de rocío;

Como en la paz de un sueño se deslice a tu lado

El fugitivo instante que reposar ansío.

Cuando en mis sienes calme la divina tormenta,

Reclinaré, jugando con tus bucles espesos,

Sobre tu núbil seno mi frente soñolienta,

Sonora con el ritmo de tus últimos besos.

Como si cada beso, de Fernando Pessoa

Como si cada beso

Fuera de despedida,

Cloé mía, besémonos, amando.

Tal vez ya nos toque

En el hombro la mano que llama

A la barca que no viene sino vacía;

Y que en el mismo haz

Ata lo que fuimos mutuamente

Y la ajena suma universal de la vida.

Las mejores postales para dedicar en San Valentín

Las mejores postales para dedicar este 14 de febrero por San Valentín. (Foto: Pinterest)

