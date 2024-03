A menudo escuchamos que la forma de sus pulgares y su estructura general pueden revelar mucho sobre nosotros, pero ¿sabías que el arco también puede hacerlo? El test de personalidad que te muestro podría cambiar la dirección de tus días y tu forma de pensar. Existe una creencia extendida que sugiere que su altura puede estar vinculada a ciertos aspectos de nuestra forma de ser. La imagen de la prueba es clara porque tiene dos pulgares representados de distintas maneras, teniendo en cuenta que no hay una respuesta correcta ya que la anatomía de todos no es igual. Recuerda que tienes que ser 100% sincero para poder tener soluciones cordiales y no desviar la premisa principal. Quizá eres una persona con las metas claras, que piensa cada paso para avanzar en función de su objetivo. Puede calcular con facilidad y prefiere lo previsible a lo incontrolable. O también suele ser el centro de atención y no le teme a la exposición. De hecho, la prefiere a pasar inadvertida. ¿Estás listo para este desafío?

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre cómo eres, según la forma de tu pulgar. (Foto: Pinterest)

Mira los resultados del test de personalidad

Si tienes el pulgar recto...

En este caso, se puede hablar de responsabilidad y seriedad. Una persona que enfrentar el día a día con tranquilidad. A pesar de que, como a todo el mundo, le afecta lo que pasa en su cotidianeidad, prefiere enfrentarla con serenidad. Con las metas claras, piensa cada paso para avanzar en función de su objetivo. Puede calcular con facilidad y prefiere lo previsible a lo incontrolable. La inteligencia marca su capacidad para enfrentar los problemas que se cruzan. Los desafíos son algo que puede sortear sin demasiadas complicaciones, aunque sí, con mucho esfuerzo. Amante de la familia, se queda junto a ella siempre.

En el caso del pulgar curvo...

Permite pensar en una persona creativa y fuera del molde. Suele ser el centro de atención y no le teme a la exposición. De hecho, la prefiere a pasar inadvertida. Líder o referencia, siempre hace falta cuando no está presente. Además, esta persona no deja de irradiar energía. Sensible y romántica, no deja de impresionar a la persona con la que comparte la vida. Mirar para adelante y hacerlo con positividad, es lo que la caracteriza.

