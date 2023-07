Algo tan cotidiano como sostener nuestro teléfono celular puede envolver muchas aspectos de nuestra personalidad. Y es que precisamente esta prueba puede mostrarte cuál es tu mayor, pero antes deberás ser sincero y responder de qué forma agarras tu teléfono móvil para visualizar un video. Este test de personalidad es uno de los más solicitados por los internautas, además ha sido desarrollado por los mimos que crearon “elige el garabato que más te guste y descubre la situación de tu estado mental” y “conocerás si eres buena o mala persona de acuerdo al primer animal que veas” .

Aquí tú simplemente tienes que decir toda la verdad. Te dejaré una gráfica central en la que se aprecia las dos formas de visualizar un video en tu móvil. Sé sincero y elige sabiamente, pues dependiendo de ello conocerás los resultados.

Observa la imagen y luego responde cuál eliges

Como te indiqué anteriormente, bastará una simple elección para descubrir tu mayor miedo en esta prueba. Pero antes debo recordarte que esta prueba no tiene ningún tipo de validez científica, solo fue elaborada para divertir a los internautas.

Solo debes responder cuál de las dos opciones sueles utilizar y así conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: genial.guru

Conoce los resultados del test de personalidad

A) AGARRAR EL CELULAR CON LA MANO

De identificarte con la primera opción, revela que el mayor temor en tu vida no tener los ingresos económicos que has anhelado, pues deseas tener una vida acomodada.

B) AGARRAR EL CELULAR CON DOS MANOS

En el caso de seleccionar la segunda forma de agarrar el móvil, demuestra que tu miedo más grande es no cumplir los objetivos que te has trazado de joven como terminar tu carrera, conseguir un buen trabajo, etc.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Su uso en procesos de selección

Un test de personalidad es ideal para conocer con más profundidad a alguien. De allí, la importancia que tienen en el sector laboral, donde el personal hace parte importante del funcionamiento de una compañía.

¿Qué ventajas tiene la persona que trabaja en su autoconocimiento?

Gracias al autoconocimiento, un trabajador podrá identificar todas aquellas características que lo definen y distinguen en relación con su profesión o puesto laboral. Es decir que podrá identificar las cualidades positivas y negativas que lo hacen único y lo diferencian de sus demás compañeros.

