¿Alguna vez pensaste que un trauma de la infancia podría ser parte de un test visual? Hoy te enseñaré cómo es que un garabato puede determinar cómo es tu forma de ser acorde a lo que indica este test, donde simplemente deberás seleccionar uno de los cuatro que te mostraré a continuación y posteriormente leer la respuesta adecuada a tu elección. No hay un tiempo determinado para poder resolverlo y puedes realizarlo con toda calma.

Recuerda que estos tests visuales lo que hacen es indicar ciertos rasgos de la personalidad que tenemos ocultos o que se nos hace muy difíciles de poder describir por cuenta propia. Haz como yo y anímate a resolver este test visual.

Observa la imagen del test visual

No pretendemos cansarte ni aburrirte, pero te aseguro que este test visual te ayudará a entender de otra forma cómo eres realmente en estos aspectos de tu vida. Recuerda que los resultados son solo una representación general de cómo el resto puede llegar a percibirte. Si deseas tener un concepto mucho más preciso, es importante pedir retroalimentación a quienes te rodean y están dispuestos a trabajar en mejorar ciertos aspectos de tu personalidad.

Mira los resultados del test visual

Garabato 1

Si has seleccionado este primer garabato compuesto por líneas, indica que puedes tener un pasado traumatico relacionado con la humillación. Puede ser que alguien cercano a ti te haya criticado durante tu infancia, lo que ha llevado a que seas una persona independiente pero que siempre busca la aprobación de los demás.

Garabato 2

Si has elegido este segundo garabato que está lleno con el trazado de un bolígrafo, sugiere que tus padres te mostraron cierto rechazo cuando eras niño. Siempre estaban más preocupados por sus propios problemas y te dejaban un poco de lado. Esto ha llevado a que ahora tengas baja autoestima y dependencia emocional.

Garabato 3

Si has seleccionado este tercer garabato compuesto por dos círculos, indica que has experimentado la ausencia de tus padres durante tu infancia. Tuviste que aceptar que tu familia no podía estar tan pendiente de ti y por eso puedes tener miedo a la soledad. Como resultado, atraes a personas tóxicas y aprovechadoras.

Garabato 4

Si has elegido este garabato, parecido a una flor, puede ser indicativo de que tus padres de alguna forma traicionaron tu confianza cuando eras niño. Puede haber sido una traición pequeña, pero aun así ha llevado a que seas emocionalmente reservado/a y rara vez muestres tus sentimientos a alguien.

¿Cómo se originaron estos tests?

Los tests visuales, también conocidos como pruebas de agudeza visual, se originaron como una forma de evaluar la calidad y capacidad del sistema visual humano. Su desarrollo ha sido gradual a lo largo de la historia, con diferentes métodos y técnicas utilizados en diferentes períodos de tiempo.

Uno de los primeros registros de pruebas visuales se encuentra en la antigua Grecia, donde los médicos utilizaban métodos rudimentarios para evaluar la visión de sus pacientes. Estos métodos incluían el uso de símbolos y letras para evaluar la capacidad de lectura y reconocimiento visual.

¿Por qué son importantes los tests?

Detección temprana de problemas visuales : los test visuales permiten detectar problemas o trastornos visuales en etapas tempranas, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto es especialmente importante en niños, ya que los problemas visuales no tratados pueden afectar su desarrollo y rendimiento académico.

Evaluación de la salud visual : los test visuales ayudan a evaluar la salud general de los ojos y la calidad de la visión de una persona. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción de profundidad y otras habilidades visuales que son fundamentales para el funcionamiento diario.

Personalización de correcciones visuales: los test visuales permiten determinar el tipo y grado de corrección visual necesaria, como anteojos o lentes de contacto, para mejorar la visión de una persona. Esto garantiza que las correcciones sean adecuadas y se ajusten a las necesidades visuales individuales.

En resumen, los test visuales son importantes porque permiten detectar problemas visuales, evaluar la salud visual, personalizar las correcciones visuales, mejorar la seguridad y el rendimiento en actividades visuales, contribuir a la investigación y avanzar en el conocimiento del sistema visual y evaluar habilidades cognitivas relacionadas con la percepción visual.