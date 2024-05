Hace unos días sentí que me faltaba algo y se me hizo imposible averiguar por mi cuenta qué era lo que necesitaba. Recién pude descubrirlo cuando participé en este test visual. Como mi experiencia fue satisfactoria, te aconsejo participar en el contenido. No realizarás nada del otro mundo. Simplemente debes indicar cuál es tu símbolo favorito de Año Nuevo, teniendo en cuenta las opciones que aparecen en la imagen que acompaña la nota. No se te ocurra mencionar algo que no está en la ilustración porque esa es la manera incorrecta de sumarse a la prueba que está dando la hora en varias redes sociales. Yo cumplo con avisarte. La decisión, al final, es toda tuya.

En la imagen del test visual hay cuatro símbolos de Año Nuevo: las uvas, el reloj mostrando que falta poco para las 12 de la noche, los fuegos artificiales y el brindis. Apenas des tu respuesta estarás listo(a) para leer los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica, como muchos piensan.

Resultados del test visual

Uvas:

Si este es tu símbolo favorito de Año Nuevo, te falta comodidad física.

Reloj:

Si este es tu símbolo favorito de Año Nuevo, te falta confianza en el futuro y estabilidad.

Fuegos artificiales:

Si este es tu símbolo favorito de Año Nuevo, te falta cuidar más tu condición física.

Brindis:

Si este es tu símbolo favorito de Año Nuevo, te faltan noticias interesantes. Además, necesitas permitir que el desánimo y el aburrimiento se vayan de tu vida.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.