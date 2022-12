En el siguiente test de personalidad, muchas personas han llegado a conocer distintos aspectos de su vida y comportamiento. ¿De qué manera? Pues es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es elegir en que posición suelen colocar su pie y así descubrirán diferentes aspectos de su forma de ser.

En la imagen del test de personalidad te mostraremos 4 opciones. Lo que debes hacer es mirar bien esa ilustración y elegir la que posición que tus pies suelen adoptar en distintas situaciones. Ya sea cuando estas parado conversando con alguien o formado en una cola esperando tu turno.

Cuando ya tengas en mente tu respuesta, lo que debes hacer a continuación es conocer el significado de la misma en la lista de resultados que dejaremos líneas más abajo. Aunque no lo creas, nuestro lenguaje corporal puede revelar mucho sobre nuestra personalidad.

Imagen del test de personalidad

Tienes que elegir solo una opción y conocerás más sobre tu personalidad.| Foto: jagranjosh

Resultados del test de personalidad

1. Si te paras con las piernas paralelas, entonces tu personalidad refleja sumisión o respeto por la autoridad. No eres un individuo muy dominante cuando hablas con la gente. Tiendes a ser más agradable y un buen oyente. Sin embargo, eso no significa que le falte conocimiento o confianza cuando está en una conversación. Seguramente posee tacto y objetividad en su comunicación. Pararse con las piernas paralelas entre sí también ayuda a calmarse cuando se siente demasiado emocionado, asustado, nervioso, etc.

2. Si te paras con las piernas ligeramente separadas, entonces tu personalidad refleja una inclinación hacia la autoridad y el mando. Transmites confianza y asertividad. Te paras de una manera que parece estar tratando de ocupar un espacio más grande. No tienes miedo de hacer sentir tu presencia entre una multitud. Tiendes a decir lo que piensas con confianza y te mantienes firme también.

3. Si te paras con una pierna hacia adelante, entonces tu personalidad refleja comodidad y satisfacción contigo mismo y con tu entorno. Tienes un ambiente muy relajado. Estás viviendo en alineación con tu yo interior. Vives en el momento presente. Llevas corazón en tus mangas. Muestras abiertamente tus sentimientos y emociones. Serás honesto en tu comunicación. Mantendrás las cosas claras y expresarás lo que tienes en mente.

4. Si te paras con las piernas cruzadas, entonces tu personalidad refleja que disfrutas más de tu propia compañía que de estar en una multitud. Puede estar a la defensiva o proteger sus emociones y sentimientos. A veces, también podrías tener falta de confianza en ciertas situaciones o conversaciones. A veces también puedes ser bastante sumiso. No eres rápido para mezclarte con extraños. Lo más probable es que cruces las piernas en presencia de nuevas personas que se acerquen a tu grupo. En un ascensor, lo más probable es que te encuentres cruzando las piernas a la altura de los tobillos cuando los extraños entren en el ascensor. Esto no es necesariamente nerviosismo, sino más bien estar cerrado a nuevas experiencias.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.