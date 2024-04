Si quieres saber cómo eres en el amor gracias a este test visual, deberás fijarte en la imagen para responder qué figura o imagen te causó mayor impacto. Tienes hasta tres opciones entre las que elegir en este acertijo visual: puente, nubes o barcos. A pesar de que muchas personas solo se fijan en las dos últimas, hay algunas más profundas que son capaces de observar el puente. Lo único que te pido es que no te engañes a ti mismo para que no logres desviar el objetivo principal de este acertijo que ya se volvió viral en todas las redes sociales. Según las respuestas de la prueba, sabes que tu corazón está en el lugar idóneo, aunque también es cierto que debes tener cierto cuidado, ya que podrías llegar a ser demasiado amable con personas que realmente no lo merecen. En otro detalle, cuando las personas acuden a ti por temas amorosos, también te dejas llevar por tu intuición, y no tienes reparos en decirles lo que realmente piensas y crees, por muy duro que esto pueda ser para ellos.

Observa la imagen del test visual

Test visual: conoce cómo eres en tus relaciones. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test visual

Si viste el puente...

En el caso de que hayas visto el puente en primer lugar, quiere decir que eres un experto en todo aquello que tiene que ver con el amor, además de que eres una persona que tiene una mente abierta. Mientras que hay otras personas que pueden llegar a juzgar con una gran rapidez, en tu caso no sucede así, y eres capaz de tomarte un tiempo para analizar a las diferentes personas y situaciones.En tu mente tienes claro que las personas son cambiantes y complicadas, razón por la que consideras que hay quienes se merecen una segunda oportunidad. Eres consciente de que no todas las personas son iguales, y que cada una de ellas tiene una forma de ser diferente, ya que se ha ido forjando a través de diferentes experiencias, procesos y etapas.

Si viste las nubes primero...

En el caso de que hayas visto primero las nubes, el motivo por el cual eres un experto en el terreno sentimental tiene que ver por tu plena confianza en tu instinto, que es lo que has estado haciendo a lo largo de toda tu vida. Esto no quiere decir que no confíes en los demás, pero debido a malas experiencias en las que hay personas que te han decepcionado, has aprendido y ahora prefieres optar por tu intuición, que hasta el momento nunca te ha fallado. Cuando las personas acuden a ti por temas amorosos, también te dejas llevar por tu intuición, y no tienes reparos en decirles lo que realmente piensas y crees, por muy duro que esto pueda ser para ellos. Consideras que es necesario que sepan realmente lo que piensas, y no te tiembla la voz al decirlo.

Si viste primero los barcos...

Si al observar la imagen viste en primer lugar los barcos, la razón por la que eres un experto en el amor tiene que ver porque eres una persona demasiado honesta. Consideras que, para poder resolver cualquier tipo de problema, incluso los sentimentales, debes apostar por la honestidad, y esto está fuera de discusión para ti. Siempre dices la verdad, independientemente de que pueda llegar a resultar complicado para otras personas escucharla. Lo que dices acostumbra a ser una gran ayuda para las personas que te rodean y que buscan un consejo para afrontar sus respectivos problemas.

Te recomiendo ver este video

Este test visual te ayudará a conocer más sobre tu personalidad según la forma de dormir.