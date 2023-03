En Depor hemos preparado un novedoso test visual que se encargará de dilucidar muchas dudas sobre nuestro subconsciente. Seguramente te has preguntado alguna vez qué ocultamos en nuestra consciencia, pues esta increíble prueba tiene la particularidad de revelarte aspectos sobre ello de una manera única y especial.

Lo único que tienes que hacer para conocer los resultados del test visual es observar por algunos segundos la ilustración y aunque tenga muy pocos elementos uno de ellos se apoderará tu atención por motivos que solo tu subconsciente conocerá y que más adelante descubrirás. Pero lo siguiente es que establezcas en tu mente esa imagen que captó tu vista.

Ahora, tienes que desplazarte hasta la parte de los resultados donde consignaremos lo que significa y que implica en tu subconsciente que hayas elegida esa imagen por encima del resto. ¿Estás listo para conocer esa parte de tu mente?

La imagen del test visual sobre tu subconsciente

Mira por algunos segundos y de acuerdo a lo que llame tu atención conocerás los resultados del test viral.| Foto: Chedonna

Los resultados del test visual

Usted vio las rejas primero: un verdadero sinónimo de prisión, las rejas en esta imagen son particularmente inofensivas. Sí, así es, restringen al hombre y evitan que camine sobre el puente pero también lo ayudan a no caerse y lo ayudan a mantenerse a salvo. Pero ¿qué significa esto? La respuesta, en nuestro test, es que eres una persona que tiende a crear una prisión con su comodidad. Eres una persona que odia probar demasiadas cosas nuevas, que no quiere lidiar con problemas y situaciones desconocidas.

Viste por primera vez al hombre apoyado en la barandilla: eres un verdadero amante de la persona, ¿no? Expliquémonos mejor: ciertamente eres una persona que se ama y se respeta a sí misma, que antepone sus necesidades y que no tiene miedo de pedir lo que quiere. Sin embargo, esto a menudo te lleva a “encarcelarte” en una situación en la que, si los demás no hacen exactamente lo que quieres, te aíslas y te distancias. Está bien tener respeto por uno mismo y pedirlo, ¡pero no puedes obligar a los demás a tener la misma opinión que tú sobre ti!

Viste el mar primero: ciertamente es un elemento masivo en esta imagen, ¿no crees? El mar, con su color plano, tranquilo y relajante captó de inmediato tu atención. El test nos dice que eres una persona que tiende a hundirse en el miedo y la ansiedad. ¡Es por eso que siempre tratas de reconocer y encontrar el elemento “más tranquilo” a tu alrededor! Tienes miedo de todo: que te pase algo a ti ya los que amas, que alguien te arruine la vida, que te falte el trabajo, que el futuro no sea estable, que en cualquier momento te llegue una traición.