Los test de personalidad han acaparado la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Estas pruebas se encargan de mostrarnos muchos aspectos de nuestra forma de ser que posiblemente no conocíamos y que mostramos en diferentes circunstancias. Además, estos test también pueden indicarnos nuestras cualidades y debilidades.

Lo único que tienes que hacer en este test de personalidad es contarnos cuál de todas las opciones que te mostramos es tu favorito. Es decir, cuál es tu fruta favorita. Tendrás que elegir solo una opción y tras ello podrás descubrir los resultados de esta increíble prueba.

No debes pensarlo mucho, pero sobre todo tendrás que ser sincero al momento de responder en esta prueba. Líneas más abajo podrás conocer el significado de cada uno de los elementos que aparecen en la ilustración.

Imagen del test de personalidad

Deberás escoger cuál es tu fruta favorita y luego conocerás más sobre ti en este test de personalidad.| Foto: jagranjosh

Resultados del test de personalidad

1. Manzana

Las manzanas son una de las frutas más populares y consumidas en el mundo. También son de los más saludables, como dice el viejo refrán, “una manzana al día mantiene alejado al médico”. Si esta fruta rica en fibra y hierro es su favorita, es consciente de su salud. Es probable que sea atlético y le guste mantenerse en forma. También eres disciplinado en la vida y cuidas mucho tanto tu mente como tu cuerpo. También eres carismático, franco y extrovertido. Disfrutas de la vida e irradias entusiasmo.

2. Naranja

La naranja no es una fruta que simplemente lavas, limpias y saboreas. Requiere algo de esfuerzo. La naranja hay que pelarla, luego pelarla de nuevo, y aún así, las pepitas te terminan molestando. O simplemente puede tomar jugo de naranja. Si la naranja es tu fruta favorita, eres una persona paciente y decidida. Eres serio en tu esfuerzo y nunca haces promesas vacías. También eres confiable y reflexivo.

3. Mango

El mango es una de las frutas más consumidas en el mundo, especialmente en el sudeste asiático, de donde es originario. No es de extrañar que se llame el rey de las frutas. Si te gustan los mangos, es probable que seas testarudo y terco por naturaleza. Es difícil influir en usted y tiene puntos de vista sólidos sobre los problemas. También es muy lógico y prefiere el pensamiento racional para permitir que los sentimientos nublen sus decisiones.

4. Sandía

La sandía es una de las frutas más deliciosas que existen. Es una delicia de verano en muchas partes del mundo, y si bien sirve como un manjar refrescante, también puede revelar mucho sobre su personalidad. Tener sandía como tu comida favorita demuestra que eres trabajador e inteligente. Eres creativo y posees un alto intelecto.

5. Pera

La pera es una fruta que es sinónimo de personas con mucha energía. Si la pera es tu fruta favorita, indica que tienes problemas para sentarte. Siempre estás en movimiento y necesitas estimulación constante. Eres inquieto y te enfadas con facilidad. Empieza muchas tareas, pero rara vez se molesta en llevarlas a cabo hasta el final. Si bien sus niveles de energía suelen ser muy altos, también pueden caer drásticamente en unos momentos. Las peras también se asocian con la feminidad, lo que significa que tienes cualidades como la empatía, la sensibilidad y la naturaleza alegre.

6. Limón

Los limones simbolizan la pureza. Si te gustan los limones, indica que te gusta ordenar y valoras la higiene. Mantiene las cosas ordenadas y limpias, especialmente su hogar y su estación de trabajo, y también alienta a otros a hacer lo mismo. Tienes una naturaleza organizativa y también eres muy creativo.

7. Cereza

La cereza como tu fruta favorita es un signo de imaginación vívida. Si te gustan las cerezas por encima de todas las demás frutas, es probable que seas introvertido. Eres tímido y reservado, y no hablas mucho de tus sentimientos. Sin embargo, eres encantador con aquellos con los que te sientes cómodo. Tu lealtad nunca es cuestionada por tus amigos y socios. También tienes una naturaleza tranquila y no te molesta mucho si las cosas no salen como quieres.

8. Plátano

El plátano es otra fruta rica en nutrientes que es popular entre las personas preocupadas por la salud. Los plátanos simbolizan la positividad y la esperanza. Demuestra que eres una persona cálida y de buen corazón. Eres amable, educado y respetuoso. A menudo te explotan debido a tu buen carácter, pero aprendes rápido y rara vez repites los errores. Te falta confianza, pero tampoco eres fácil de convencer. También es un amigo y socio leal y forma relaciones cercanas para toda la vida.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.