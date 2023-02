Todo parece que está para que en un dos por tres sea resuelto este problema, pero no es así, pues hasta el más listo demora varios segundos. Tu misión en un reto visual como éste es intentar descifrar cuál es el error, lo que anda mal, lo que no tiene sentido en la composición. El tiempo es corto, pero tus habilidades no, así que afróntalo con un remolino de conocimiento. Un verdadero relajo será al final si es que lo logras realmente responder, así que hállalo y luego reta a tus amigos.

Este reto visual provocará sensaciones distintas en cada participante, pero lo que no debe hacer es inclinarte a desistir. Sabemos que es de esos desafíos que son los más complicados, pero no es imposible. Roza, pero no lo toca.

Desde ya te advertimos que no muchas personas fueron capaces de resolver esta sensacional prueba, pero tú podrías marcar la diferencia, así que más te vale estar preparado y con los ojos abiertos.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Si ubicas aquello que no tiene sentido en este reto visual tu mente conquistará el mundo. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Contarás con dos las alternativas al final del día: o eres de los que encontró la solución más rápido de lo que se esperaba y, por ende, un crack de aquellos; o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. La respuesta aquí te la mostramos.

Solución del reto visual: esto era lo que no tenía sentido. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Padre e hijos son virales por su épica forma de jugar (Video: TikTok/@decruzt.23).